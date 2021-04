Saprissa nunca tuvo un escenario tan caótico para clasificar en últimos 10 años

Entornointeligente.com / Nadie se atrevería a negar que Saprissa vive en el Torneo de Clausura 2021 uno de los momentos más críticos a nivel deportivo; por algo cambió dos veces de técnico, llegó a estar nueve fechas sin ganar, perdió los dos clásicos y su boleto a semifinales no está seguro. Si se escudriña aún más, se puede afirmar que los morados viven el escenario más complicado para clasificar desde el 2011.

LEA TAMBIÉN Ariel Rodríguez deja atrás su prueba más larga con las lesiones y dibuja una leve sonrisa en Saprissa

Los tibaseños nunca habían llegado a las últimas dos jornadas con tan solo dos unidades de ventaja sobre el quinto lugar (esto en un campeonato en el que avanzan los primeros cuatro de la tabla). La zozobra actual es incomparable para una S que estuvo en la fase final de los 19 torneos desde el Invierno 2011, justo cuando se modificó el formato para que solo pasaran cuatro a la ronda decisiva (del Invierno 2007 al Verano 2011 avanzaron ocho o seis).

Es más, el Monstruo también proyecta la menor cantidad de puntos en una etapa regular en esta década. Actualmente registra 26 y es tercero, por encima de Pérez Zeledón (25) y Herediano (24). Si triunfa en los dos duelos que le faltan llegaría a 32, cifra que incluso es menor a torneos donde se realizaron menos partidos. VEA: tabla con detalle por torneos abajo.

Para esta comparación se omite el Apertura 2020, en el que por la covid-19 se modificó la competición, apenas se realizaron 16 compromisos en tres rondas y los clubes se dividieron en dos grupos de seis.

Esta versión de los saprissistas está muy lejos de aquellas que cosecharon 45 unidades, 47, 48 o 49 como récord de la institución en el Invierno 2016.

Saprissa acumula un rendimiento del 40% en el Torneo de Clausura 2021. Los morados apenas suman cinco ganes en 20 presentaciones. Fotografía: Rafael Pacheco Los dirigidos ahora por Mauricio Wright se niegan a morir o que se les vea por menos, no obstante, ya no pueden ni soñar con ser primeros, como sí lo lograron en siete de los últimos 19 certámenes. Tampoco lograrán ser segundos, ya que Santos amarró ese lugar y por ende, lo que les queda es pelear por el tercer o cuarto puesto.

“Los que vestimos esta camisa siempre tratamos de estar a la altura de la institución, porque sabemos la historia que hay y la responsabilidad. Por algo la historia dice que no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Vamos a seguir con el grupo cerrado y dando pasos en firme tratando de buscar la clasificación, que es lo primero y luego intentaremos ir por el título. Las críticas son bien recibidas, aunque igual uno es el principal crítico y sabe cuándo está en el mejor momento y cuándo no. No es más grande el que gana, sino el que sabe levantarse”, destacó Daniel Colindres.

Cierre complejo Saprissa afronta un panorama sumamente complejo en su objetivo de amarrar clasificación y no quedarse fuera de semifinales por primera vez en los últimos 10 años. Los morados reciben este domingo a Santos, segundo y con cupo fijo, mientras que el domingo 9 de mayo visitarán a San Carlos.

LEA TAMBIÉN El enigmático mensaje de Christian Bolaños sobre el torneo de Saprissa

La S necesita ganar al menos uno de estos dos compromisos para garantizar su presencia en la siguiente fase, sin importar lo que hagan sus adversarios. Si empata los dos o pierde ambos nada le garantiza la combinación de resultados entre sus rivales.

La gran dificultad es que como locales, los saprissistas solo triunfaron en cuatro de sus 10 presentaciones y vienen de cinco duelos en los que no sumaron de a tres en la Cueva (tres empates y dos derrotas). Mientras, fuera de Tibás apenas suman una victoria (siete paridades y dos derrotas)

“Saprissa es el equipo más grande y debemos de jugar de tal manera. Si las posibilidades están para clasificar, el equipo ha hecho esfuerzos hasta donde nos dé y hemos hecho lo humanamente posible para revertir esta situación tan difícil, porque no es fácil salir adelante cuando se está en una crisis. Reconocimos nuestros errores, asumimos y por eso se ha visto el cambios”, destacó Christian Bolaños.

Torneo Posición Puntos Fechas disputadas Apertura 2020* Líder grupo 30 16 Clausura 2020 Líder general 45 22 Apertura 2019 Segundo 40 22 Clausura 2019 Segundo 38 22 Apertura 2018 Líder general 48 22 Clausura 2018 Segundo 44 22 Apertura 2017 Segundo 43 22 Verano 2017 Líder general 44 22 Invierno 2016 Líder general 49 22 Verano 2016 Segundo 47 22 Invierno 2015 Tercero 39 22 Verano 2015 Líder general 45 22 Invierno 2014 Cuarto 41 22 Verano 2014 Líder general 46 22 Invierno 2013 Tercero 42 22 Verano 2013 Tercero 38 22 Invierno 2012 Segundo 43 22 Verano 2012 Tercero 36 20 Invierno 2011 Tercero 35 20 *Se realizó un formato especial de competencia por la covid-19 en el que se dividió a los 12 equipos en dos grupos de seis, solo se realizaron 16 fechas y avanzaron los dos primeros de cada sector.

Reciba el boletín: El nerdo del fútbol Noticias de última hora, en tiempo real Registrarse Deseo recibir comunicaciones

¡Gracias! Su correo se ha registrado correctamente. Error

LINK ORIGINAL: La nacion

Entornointeligente.com