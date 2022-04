Sanz enamoró una vez más a Panamá

Entornointeligente.com /

El madrileño celebró sus 30 años de éxitos en nuestro país

Gritos de alegría y emoción llenaron la Plaza de Eventos Amador la noche de este martes durante el concierto de Alejandro Sanz, quien logró una vez más enamorar los corazones de sus fanáticos.

Los amantes de la música romántica del español no dudaron en corear todos sus temas.

Y es que, aunque fueron cinco largos años de espera desde su último concierto en suelo patrio, los panameños disfrutaron de la música del intérprete de ‘Amiga Mía’, ‘Mi Marciana’, ‘Cuando Nadie Me Ve’, como si fuera la primera vez.

‘Gracias Panamá por darme su calor y lo digo en forma literal’, exclamó entre risas el madrileño quien hizo referencia al clima de nuestro país, que lo dejó visiblemente sofocado con tan solo unos minutos sobre el escenario.

El español de 53 años, que se mantiene promocionando su nuevo álbum, ‘Sanz’, por Latinoamérica, también dijo sentirse feliz y agradecido por volver a encontrarse en persona con su público luego del confinamiento.

‘Qué Dios me los bendiga mucho y que estén todos bien’, dijo el cantante cuando a las 11:00 p.m. parecía despedirse sin éxito, porque las fans lo evitaron al gritar a una sola voz, ‘Otra, otra, otra’, lo que no le dejó más opción que continuar con dos de sus canciones insignias, ‘Corazón Partió’ y ‘Viviendo de Prisa’.

Cabe destacar que, ‘Hoy que no estás’, ‘Looking for Paradise’, ‘Ella’, ‘A que no me dejas’ y ‘Mi Persona Favorita’, fueron parte de su repertorio que no dejó nada que pedir a sus seguidores más fieles.

Tras su paso por el istmo, Alejandro Sanz continuará con #LaGira2022 en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana, para después regresar a Europa donde tiene previsto visitar varias ciudades de su natal España.

GIRA Su último disco que lleva por título, ‘Sanz’, fue creado durante los 24 meses de pandemia.

