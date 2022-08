Santuário da Senhora da Peneda vai ser revalorizado em nome do turismo religioso e de natureza

Entornointeligente.com /

Um investimento de cinco milhões de euros quer valorizar o Santuário de Nossa Senhora da Peneda, em Arcos de Valdevez, em fase de classificação nacional, para potenciar o turismo religioso e de natureza, foi hoje divulgado.

«Queremos relançar o Santuário que é, do ponto de vista artístico, cultural e patrimonial, muito relevante e que nos pode ajudar a alavancar o turismo religioso, cultural e de natureza, dado estar localizado em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG)», disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara de Arcos de Valdevez.

Contactado pela agência Lusa, a propósito da apresentação do programa da Romaria de Nossa Senhora da Peneda, que vai decorrer entre 31 de Agosto e 8 de Setembro, João Manuel Esteves adiantou que o projecto previsto para o Santuário visa «criar mais condições de atractividade e, com isso, ajudar a fixar pessoas e atrair investimentos, associados à relevância do PNPG à de um conjunto religioso que aguarda classificação nacional», reforçou.

Datado do século XVIII, o Santuário, situado no lugar da Peneda, freguesia de Gavieira, concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, é constituído pela igreja que foi terminada em 1875, pelo grande terreiro dos evangelistas e uma escadaria com cerca de 300 metros, sendo que nas suas laterais existem 20 capelas que retratam cenas da vida de Cristo, e ainda os quartéis.

Foto Santuário de Nossa Senhora da Peneda CM Arcos de Valdevez Propriedade da Confraria de Nossa Senhora da Peneda, o templo foi elevado a santuário em Abril 2020, por decreto do então bispo da Diocese de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira.

A Diocese justificou o reconhecimento como santuário por se tratar de «um dos monumentos marianos mais notáveis» do distrito de Viana do Castelo e «pela sua antiguidade, dos mais venerados em todo o Alto Minho, estendendo-se o seu prestígio e influência à vizinha região autónoma da Galiza, em Espanha».

Também em 2020, a Câmara de Arcos de Valdevez e a Confraria de Nossa Senhora da Peneda iniciaram o processo de classificação nacional do Santuário junto do Ministério da Cultura, nomeadamente da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e Direção Geral do Património Cultural (DGPC).

Em Outubro de 2021, a Direcção-Geral do Património Cultural abriu o procedimento de classificação nacional do Santuário de Nossa Senhora da Peneda, considerado um dos grandes santuários marianos do Noroeste Peninsular.

«Esperamos que durante o mês de Setembro seja conhecida a pronúncia do Conselho Nacional de Cultura sobre a classificação», atirou João Manuel Esteves. O autarca social-democrata acrescentou que o plano de valorização do Santuário «pretende beneficiar toda a área sujeita a classificação como património nacional, definindo todas as tipologias de intervenção, quer nos edifícios, quer no espaço público, e as prioridades do investimento que deverá prolongar-se por cinco a seis anos».

«O projecto vai ser apresentado às entidades nacionais e regionais, sendo que o objectivo é encontrar parceiros para as intervenções previstas que serão financiadas por fundos comunitários, nacionais e regionais», referiu João Manuel Esteves.

Foto Santuário de Nossa Senhora da Peneda CM arcos de valdevez O regresso da romaria de Nossa Senhora da Peneda A Romaria de Nossa Senhora da Peneda retoma o formato normal, depois de dois anos de paragem por causa da Covid-19. Serão «nove dias de oração, de festa, de encontro, de ligação entre o passado e o presente, de ligação entre o popular e o erudito, de ligação entre o humano e o divino».

A festa que começa a 31 de Agosto, «segue a tradição das grandes peregrinações marianas, onde a envolvente paisagística natural, neste caso integrada no PNPG, favorece o desenvolvimento de uma ambiência festiva e de um espírito celebrativo muito próprios, fazendo desta romaria a maior e a mais fascinante de todo o Alto Minho».

Em «conjunto com a essência religiosa e contemplativa , o visitante encontra de igual modo um notável e fabuloso património arquitectónicos e histórico, colocando o santuário como um ponto de passagem obrigatório e um destino turístico de excepção».

Foto Santuário de Nossa Senhora da Peneda CM arcos de valdevez Em 2021, um investimento de mais de 116 mil euros reconverteu um dos antigos quartéis do santuário em abrigo de montanha . O projecto, que resultou de uma parceria entre aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo e a Confraria de Nossa Senhora da Peneda, criou camaratas, espaços destinados a instalações sanitárias e copa».

O santuário foi dotado com um espaço que permite alojar os romeiros da Peneda, da via Mariana, os turistas e os montanhistas que façam a travessia do PNPG ou escolham o local para prática de escalada e outras actividades de montanha.

O abrigo de montada tem capacidade para alojar 28 pessoas, repartidas por duas camaratas.

