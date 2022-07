Santos Silva às costas de André Ventura, a caminho de Belém

Entornointeligente.com /

O guião está escrito desde o primeiro dia. Há quatro meses, o presidente da Assembleia da República escolheu para tema do seu discurso inaugural a diferença entre patriotismo (excelente) e nacionalismo (péssimo), e logo ali se percebeu ao que vinha. Chamei-lhe na altura um » casamento feito no céu «, com quatro anos de conflitos assegurados entre a bancada do Chega e Augusto Santos Silva, com imensas vantagens para ambos e nenhuma para a democracia portuguesa.

