Santiago Ormeño: Hay muchos que tal vez no me quieren mucho, pero a goles me van a querer

Entornointeligente.com /

El delantero de Chivas , Santiago Ormeño, aseguró tras su primera anotación que es el comienzo de muchos goles con el Rebaño Sagrado y aunque reconoció que algún sector de la afición no lo quiere mucho, será con goles como comenzará a recibir su cariño.

«Agradecido con la vida, con Dios, con mi familia, este es el comienzo de muchísimos goles en este club, y poder ganarme a la afición, porque hay muchos que tal vez no me quieren mucho, pero a goles me van a querer», reconoció.

De igual manera, el entrenador de Chivas , Ricardo Cadena, enfatizó en que es gratificante que Santiago Ormeño haya logrado marcar su primer gol con el Guadalajara, luego de que con esto se sacudió de la presión con la que contaba desde su llegada a la institución.

«Es gratificante, me da mucho gusto que el igual que Zaldívar hayan podido sacudirse y convertir para el equipo. Que se sacudan esa presión, principalmente Santi, que hoy nos permite conseguir esa victoria, hacer gol en casa y producto de un trabajo de equipo que le tocó culminar a Ormeño con el gol», agregó.

El delantero festejó su primer gol con Chivas y sentenció que con más anotaciones cambiará las críticas de un sector de aficionados del Guadalajara. Imago7 Por su parte, el director técnico de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich destacó el trabajo de Ricardo Cadena con Chivas , además de puntualizar en elementos como Luis Olivas y Sergio Flores, quienes debutaron en su gestión en Guadalajara y ahora son importantes en la institución, al igual que Miguel Jiménez .

«Considero que Ricardo Cadena ha venido haciendo muy buen trabajo. No lograron los resultados al principio del torneo, pudieron ganar varios encuentros que empataron. Ahora están reforzando esa parte, ganaron los dos últimos partidos. Veo jugadores jóvenes que debutaron con nosotros y hoy son importantes en el equipo. En el caso del Wacho es un hombre que ha adquirido madurez», concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com