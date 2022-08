Santiago Naveda: Me voy de América no como hubiera esperado

Entornointeligente.com /

El canterano del América , Santiago Naveda , aseguró que su salida del equipo no fue como él la hubiera esperado, luego de que antes de emigrar al extranjero con el Miedz de Polonia, le hubiera gustado tener regularidad en el equipo o conseguir un título de Liga MX con el conjunto azulcrema.

«Fue difícil dejarlos. Desde los doce años fui diario, era mi casa. Fue difícil, pero a la vez estoy contento por este nuevo reto que se avecina. No me voy como hubiera esperado, me hubiera gustado conseguir un título en primera división o tener regularidad en el primer equipo; me quedo con esa espinita. En mi mente ahora está tener una carrera muy larga por Europa y en un futuro volver al club de mis amores a conseguir ese título», agregó.

De igual manera, Santiago Naveda reconoció que platicó con el director técnico del América , Fernando Ortiz ante su falta de minutos en el terreno de juego, esto con la finalidad de aparecer en más partidos, sin embargo el estratega no le dio sus motivos o razones por el que no era tomado en cuenta.

Naveda brilló en fuerzas básicas del América, pero no tuvo mucha participación con el primer equipo tras una lesión. Imago7 Selecciones Editoriales Santiago Naveda jugará en el Miedz de Polonia 7h ESPN América y Ajax llegaron a un acuerdo por Jorge Sánchez 7h ESPN 1 Relacionado «Sí, un poco. A todos nos gusta jugar y estar ahí. Tenía la inquietud de saber las razones por las que no estaba apareciendo tanto y fui en plan de preguntarle qué veía él para yo mejorar y poder aparecer más, cuáles eran las áreas de oportunidad que él veía en mí. Platiqué eso y hasta ahí quedó, no me dio más razones del porqué no estaba ahí. Yo siempre trabajé al máximo», agregó.

Al final, reconoció que platicó con elementos de experiencia como Guillermo Ochoa , Jonathan Dos Santos, Miguel Layún y Álvaro Fidalgo, quienes le aconsejaron aprovechar la oportunidad para crecer futbolísticamente, pese a lo complejo que es emigrar a Europa .

«Platiqué un poco con todos, más con los que han jugado en Europa . Memo, Jonathan, Layún, Fidalgo; me aconsejaron y comentaron que lo aprovechara al máximo. Son retos que pocos futbolistas mexicanos tienen el privilegio de vivir. Así que lo aproveche y que será difícil salir, pero me va a ayudar a crecer en todos los aspectos y a conocer lo que es el fútbol europeo», concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

