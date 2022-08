Santiago Naveda debuta con Miedz Legnica de Polonia

Entornointeligente.com /

El mexicano Santiago Naveda debutó este viernes con el equipo polaco Miedz Legnika , al cual arribó hace solo unos días y realizó su presentación como nuevo elemento.

La presentación de Santiago Naveda con el equipo se dio hace apenas tres días, donde fue presentado con sombrero de charro y cedido «por el famoso Club de Futbol América «.

El debut de Naveda se dio en el compromiso frente al KGHM Zagłębie Lubin , el cual se encontraba ganando en ese momento por marcador de 1-0. La entrada del centrocampista mexicano se dio al minuto 70 en lugar de «Chuca».

El Miedz Legnika llegó a este compromiso con un saldo de dos descalabraros y un empate, por lo que se encontraba en la posición 17 del campeonato polaco.

Al final el equipo de Santiago Naveda sucumbió por la mínima diferencia en calidad de local y con ello hiló las cuatro primeras jornadas del campeonato polaco sin obtener un triunfo.

Naveda arriba a un país y a un futbol en el que otros mexicanos ya han probado suerte, pero han sufrido para establecerse, como es el caso de Carlos ‘Gullit’ Peña , por lo que el juvenil egresado de las filas del América buscará realizar una labor que «obligue» a Gerardo Martino y al resto de cuerpo técnico de la Selección Mexicana a voltear a ver el futbol de Polonia.

Santiago Naveda debutó con el Miedz Legnica en el futbol de Polonia. Twitter: @MiedzLegnica El canterano del América , Santiago Naveda , aseguró que su salida del equipo no fue como él la hubiera esperado, luego de que antes de emigrar al extranjero con el Miedz Legnika de Polonia, le hubiera gustado tener regularidad en el equipo o conseguir un título de Liga MX con el conjunto azulcrema.

«Fue difícil dejarlos. Desde los doce años fui diario, era mi casa. Fue difícil, pero a la vez estoy contento por este nuevo reto que se avecina. No me voy como hubiera esperado, me hubiera gustado conseguir un título en primera división o tener regularidad en el primer equipo; me quedo con esa espinita. En mi mente ahora está tener una carrera muy larga por Europa y en un futuro volver al club de mis amores a conseguir ese título», dijo a ESPN.

