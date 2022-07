Santiago Giménez, pendiente del Cruz Azul vs Necaxa

Entornointeligente.com /

El atacante mexicano Santiago Giménez dejó a Cruz Azul en el Apertura 2022 para emigrar al Feyenoord de los Países Bajos, pero a través de redes sociales dejó ver que sigue al pendiente de la Máquina pues mostró su apoyo en el partido ante Necaxa .

«Es como cuando uno tiene que dejar su casa para crecer, me siento así, siento que Cruz Azul es mi casa y siempre lo va a ser. Estoy seguro que algún día podré regresar si Dios me lo permite, estoy saliendo de casa y eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado, voy a crecer como persona, como jugador, me pone muy contento», señaló en exclusiva para León Lecanda de ESPN.

Santiago Giménez ve partido de Cruz Azul vs Necaxa. Instagram sant.gimenez El ‘Chaquito’ Giménez destacó la importancia que tiene el llegar a una liga tan importante como la Eredivisie , luego que varios futbolistas mexicanos han tenido buenas actuaciones en Países Bajos.

«Gracias a todos los jugadores que han pasado ahí somos más vistos en esa liga, es que eso me motiva muchísimo que a muchos jugadores mexicanos les haya ido bien ahí y espero que esta no sea la excepción. Estoy muy emocionado por representar a México en otra liga, lo voy a dar todo», agregó.

Este sábado Santiago Giménez fue presentado como nuevo jugador del Feyenoord y en conferencia de prensa señaló que alguien clave para llegar a la Eredivisie fue el centrocampista mexicano Edson Álvarez.

«Desde antes que supiera del interés hablaba mucho con ellos, porque me entusiasmaba estar en la liga holandesa. Me dijeron que era muy intensa, con mucha rivalidad y muy competitiva. Ahora que supo de la noticia, ha sido de gran ayuda, porque me ha dicho que esta liga es extraordinaria», dijo sobre el jugador del Ajax.

Del mismo modo, aseguró que Dennis te Kloese fue clave para que llegara al equipo, pues fue coordinador general de selecciones menores de la Federación Mexicana de Fútbol y ahora es CEO del Feyenoord .

«Dennis me conocía desde que yo era joven. Él estuvo en la selección, entonces ya me conocía. Sabía por medio de mis representantes que ya existía un interés antes (del Feyenoord), pero que Dennis llegó a avanzar las cosas para el fichaje», expresó.

