Santiago Giménez, nuevo refuerzo del Feyenoord a ritmo de mariachi

El delantero Santiago Giménez ha llegado a un arreglo para jugar en el Feyenoord de la Eredivisie de la Primera División de Países Bajos. y fue presentado mediante redes sociales acompañado de mariachi.

En las últimas semanas, se intensificó el interés de la entidad neerlandesa, que logró concretar el fichaje del delantero, ahora ex de Cruz Azul , convirtiéndolo en el primer futbolista mexicano que viste los colores del Feyenoord , club que tiene su sede en Rotterdam, lugar muy distinto al que han arribado la mayoría de los mexicanos: Eindhoven o Ámsterdam.

🇲🇽 ¡Bienvenido a Rotterdam, @Santigim9 ! pic.twitter.com/ajLpeKLByf

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 29, 2022 Giménez deja la Liga MX con cinco tantos marcados en las cuatro fechas realizadas hasta el momento en el Apertura 2022 y buscará ayudar a su nuevo equipo a romper la sequía del título de la Eredivisie que se extiende a la temporada 2016-2017.

El ‘Bebote’ debutó en 2019 con Cruz Azul y deja en su haber el título de la Liga MX Clausura 2021, además del Campeón de Campeones y Supercopa MX.

Los últimos tantos que hizo Santiago Giménez con Cruz Azul fueron contra el Puebla en la fecha 4: una ejecución de penal y un remate de cabeza. Cabe mencionar que, después de cinco fechas en el torneo, el atacante se ubica en la cima del goleo en la Liga MX con una quinteta de dianas.

Santiago Giménez jugará en el Feyenoord de la Eredivisie ESPN Desde su aparición en Primera División, Giménez sumó 20 goles con La Máquina; sus buenas actuaciones le han válido ser considerado por la Selección Mexicana , que dirige Gerardo Martino .

«Ese camino ya lo he hablado con mi representante y con mi familia, el camino que tú dices de irme libre no está en nuestra cabeza, sinceramente no tenemos pensado salir libre porque le afecta al club. Es un club que me ha dado mucho desde los 10 años que estoy aquí y la verdad es que no me gustaría salir de esa manera. La otra es que muchas veces saliendo gratis no te valoran tanto como cuando pagan tu cláusula, cuando pagan por ti o hacen una oferta por ti, entonces esa para mí no es una opción», expresó Santiago Giménez en entrevista con ESPN , a pregunta expresa si hubiera podido seguir los pasos de Orbelín Pineda, quien emigró en enero pasado libre al dejar expirar su contrato con La Máquina.

