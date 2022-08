Santiago Giménez manda mensaje de despedida a Cruz Azul

Entornointeligente.com /

El delantero mexicano, Santiago Giménez envió un mensaje de despedida a Cruz Azul , después de su salida de la institución tras de su fichaje con el conjunto del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos.

A través de su cuenta de Instagram y Twitter, Santiago Giménez escribió unas palabras de agradecimiento para la institución celeste, después de pertenecer a Cruz Azul desde los nueve años de edad.

«Querido Cruz Azul , quiero agradecerte antes que nada por todo lo que me has dado y me has dejado vivir, ¡hemos pasado momentos lindos y momentos duros pero todos juntos hemos remado contra corriente para pasar de la tristeza a la alegría!

«El ser parte de este club me llena de orgullo, ¡de niño me han enseñado que estos colores son únicos! solo nosotros los cementeros lo sabemos porque esto no es un simple club, ¡es una familia! Fue a los 9 años cuando me puse por primera vez tus colores y a partir de ahí me has formado como ser humano, me diste valores, me has preparado para las batallas, ¡me diste el sueño más grande de jugar en primera división y llevarme a la selección! DEMASIADO que agradecerte», señaló.

Santiago Giménez publicó un mensaje de despedida para Cruz Azul donde agradeció la oportunidad de cumplir su sueño de jugar en Europa. @Santigim9 De igual manera, Santiago Giménez envió un agradecimiento a la afición, compañeros, cuerpo técnico y staff, de quienes aseguró seguirán ganando títulos y estará apoyándolos desde Europa, luego de que enfatizó en que nunca dejará de ser un aficionado más a Cruz Azul .

«También agradecerles a todos y cada uno de mis compañeros, jugadores, cuerpo técnico, staff. Solo ustedes saben lo que vivimos dentro del vestidor, Todos me han dejado una huella y han hecho que el día a día sea hermoso, se que seguirán ganando muchos títulos más porque veo el esfuerzo, ajo y amor al equipo, acá voy a estar apoyándolos siempre, nunca voy a dejar de ser un aficionado más, voy a defender estos colores siempre y ustedes azules me han enseñado que somos la mejor afición de México», agregó.

Al final, reconoció que no es sencillo dejar al club de sus amores por lo que puntualizó que no es un adiós, sino un hasta pronto.

«No es fácil salir del club de tus amores, pero hay metas que cumplir y sueños que vivir. ¡Esto no es un adiós, es un hasta pronto! Jamás los olvidaré. Gracias, gracias y gracias Cruz Azul «, concluyó.

Santiago Giménez viajó este viernes a Países Bajos para incorporarse a los entrenamientos del Feyenoord , aunque se espera que su debut sea en un par de jornadas más.

