Santarém, um aeroporto tipo golpe de magia

Portugal e os portugueses continuam a ser prodigiosos na descoberta de novas soluções para velhos problemas. Durante meio século, a procura do lugar ideal para o novo aeroporto de Lisboa levou centenas de especialistas que gastaram milhões de euros a vasculhar a região da capital e zonas limítrofes. Em prazos variáveis, as escolhas passaram por Rio Frio, Porto Alto, Fonte da Telha, pela Ota, por Alverca, por Alcochete ou pelo Montijo. Ninguém parece, entretanto, ter reparado no Eldorado dos aviões que a nova Resolução do Conselho de Ministros acabou de identificar: Santarém.

