Santander lanzará una tarjeta prepaga para avanzar en pagos digitales

La entidad buscará así que los no bancarizados puedan abonar servicios digitales como Uber o Spotify, además de comprar en tiendas físicas

En su afán por ser un jugador de importancia dentro del creciente mercado de medios de pago, Santander lanzará en Chile una tarjeta de crédito prepaga en “los próximos días”.

Así lo indicó Claudio Melandri, presidente de la entidad, en un video publicado en la cuenta de LinkedIn del banco, en el que adelantó algunas cuesetiones del plástico que -según puede verse en el material- se lanzará bajo la marca Superdigital, ya disponible en Brasil y México.

” Es una tarjeta que les va a permitir comprar en cualquier comercio, suscribirse a Spotify, pagar Uber. Incluso van a poder sacar plata de los cajeros automáticos, aunque en realidad no sé para qué porque con esta tarjeta van a poder comprar en cualquier parte “, el directivo.

Todo esto, afirma, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los clientes para que puedan andar sin efectivo en sus billeteras.

La tarjeta llegará como complemento para los planes de Santander de extender sus propios puntos de pago electrónico tras el fin de su contrato con Transbank.

” Estamos trabajando para llenar el país con estas modernas máquinas para que todos tengan acceso al pago electrónico “, argumentó Melandri.

Según indagó el medio especializado en consumo, Chócale, la tarjeta entraría a competir con MACH de Banco BCI y la nueva versión de la Cuenta Rut, y permitirá transferir dinero, retirarlo desde cajeros automáticos Cirrus en todo el mundo, cobrar y recibir dinero, comprar por internet con una tarjeta virtual y efectuar transacciones como una tarjeta física.

Sin embargo, se diferenciaría de la competencia directa en que permitirá tener múltiples tarjetas físicas y virtuales, costando $4.000 las primeras y $1.000 las segundas.

