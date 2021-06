Santamaría La Rivera foco rojo en el robo a bicicletas

Entornointeligente.com / El robo de bicicletas en la colonia Santa María la Rivera ha desatado la preocupación de los vecinos y visitantes en esta popular colonia de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, debido a que, desde que inició la pandemia de COVID-19, este delito va en aumento, al grado de que ni los propios habitantes del barrio se han salvado de ser víctimas de los amigos de lo ajeno.

De acuerdo con vecinos de la colonia, en las calles Fresno y Naranjo hay denuncias comprobadas de que varios grupos que se dedican al robo de bicicletas utilizan pinzas cortadoras de metales con los que trozan los candados y cadenas que se suponen darían garantía de seguridad para evitar estos atracos, pero estos delincuentes se las arreglan, muchas veces en complicidad con personas del mismo barrio, para seguir con sus robos libremente.

Para los vecinos de Santa María la Rivera esta práctica de robo de bicicletas ya se ha hecho algo normal en la zona, y es que comentan que por lo menos, al día, se cometen entre 4 o cinco robos de este medio de transporte.

“Estas personas cargan con esmeriles portátiles e incluso seguetas, por lo normal son cuatro los delincuentes que están al acecho de las personas que vienen a pasear y que en un descuido le roban su bicicleta”, señala uno de los locatarios en la zona que asegura ha observado como se han llevado varias bicicletas sin que las autoridades hagan algo para reforzar la vigilancia en la colonia.

El famoso Kiosco Morisco es uno de los puntos de reunión para los amigos de lo ajeno, y es que es en este sitio donde ocurren con mayor regularidad los robos de bicis, sobre todo, a visitantes que llegan para conocer los atractivos que ofrece el barrio.

Eugenia fue una de las víctimas de estos atracos, y cuenta que, luego de asistir a una de sus clases en la calle Manuel Carpio, fue despojada de su bicicleta, y aunque solicito el apoyo del C5 para recuperarla, esto resulto inútil, ya que nada se pudo hacer, pues quienes se robaron su bicicleta se desaparecieron sin dejar rastro.

La joven recuerda que “tardé únicamente una hora en asistir a un taller, aunque ya me habían advertido (de los robos de bicicletas en la zona) creí que los rumores eran exagerados, por lo que decidí dejar mi bici encadenada a uno de los postes”, narra la joven.

Relató que a pesar de contar con un candado aparentemente resistente y que le habían garantizado era contra robos, éste no sirvió de nada, pues al llegar al lugar donde había estacionado su bici, ésta e incluso el candado habían desaparecido.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, algunas de las bicicletas robadas son comercializadas a través de las páginas de internet hasta por un 50 por ciento menos de su valor.

A Carlos, vecino de Santa María la Rivera, le robaron su bicicleta encadenada en la calle Mirto, a pesar de que la dejó estacionada en un espacio destinado para ese tipo de vehículos.

“Ese día dejé mi bici amarrada con un candado especial, pasé a visitar a unos de mis amigos, me tardé unos 20 minutos, pero cuando regresé ya se la habían robado”.

La bicicleta de la marca Chop Chop Bikes le costó 6 mil 900 pesos. Casi dos meses después, en Mercado Libre, encontró una del mismo color y modelo en 3 mil pesos.

“Yo no puedo asegurar que sea la misma, pero sí era del mismo color y el mismo modelo; me da a pensar que sí era mi bicicleta, pero la verdad ya no quise buscarle para no caer en problemas”, comentó.

Santa María la Rivera pasó de ser una colonia tranquila para convertirse en una de las principales zonas en foco rojo, ante el alza en el robo de bicicletas, aunque los vecinos ya han hecho varias denuncias, las autoridades siguen sin acudir en su ayuda y atender esta situación, mientras que la desaparición de bicicletas sigue sin freno.

LINK ORIGINAL: Cronica

Entornointeligente.com