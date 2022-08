Santa Sede: «Chiara condanna del Papa a guerra aperta da russi»

Entornointeligente.com /

CITTÀ DEL VATICANO. – Le parole del Papa sulla guerra in Ucraina non vanno considerate «prese di posizione politica». Ma non devono esserci neanche dubbi sulla «chiara e univoca» condanna del Pontefice verso «la guerra di ampie dimensioni in Ucraina iniziata dalla Federazione Russa». Sulla quale, peraltro, non si lesinano aggettivi: «moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega».

Ci vuole un comunicato ufficiale della Santa Sede, diffuso oggi a mezzogiorno, per chiudere le polemiche da parte ucraina contro le dichiarazioni di Francesco nell’udienza generale di mercoledì scorso, che avevano suscitato forte malcontento a Kiev innescando un vero e proprio incidente diplomatico col Vaticano.

Non era stato per nulla gradito il mettere sullo stesso piano, da parte del Pontefice, i «tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani», senza fare alcuna distinzione tra aggressore e aggredito. E soprattutto l’aver parlato di Darya Dugina, figlia dell’ideologo della Russia nazionalista Alexander Dugin e lei stessa strenua sostenitrice della ‘guerra giusta’ contro l’Ucraina, rimasta uccisa nell’esplosione della sua auto, come di una «povera ragazza» e una «vittima innocente».

Parole considerate «deludenti» e quanto meno improvvide dal governo ucraino, per cui il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba aveva anche convocato il nunzio apostolico a Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas. E tutto questo mentre si era in piena trattativa per il possibile viaggio di Francesco in Ucraina, che improvvisamente rischiava così di finire su un binario morto.

A ‘metterci una pezza’, per dirla in gergo, e a cercare di ricucire lo strappo, è intervenuto oggi, a quasi una settimana di distanza, il comunicato della Santa Sede, pubblicato proprio mentre il Papa era impegnato nella riunione con i cardinali di tutto il mondo sulla riforma della Curia, che si chiude questo pomeriggio con la messa in San Pietro insieme alle nuove porpore nominate nel Concistoro di sabato.

«Nel contesto della guerra in Ucraina, sono numerosi gli interventi del Santo Padre Francesco e dei suoi collaboratori al riguardo – ricorda la nota -. Essi hanno come finalità per lo più quella di invitare i Pastori ed i fedeli alla preghiera, e tutte le persone di buona volontà alla solidarietà e agli sforzi per ricostruire la pace». «In più di un’occasione, come anche nei giorni recenti – prosegue -, sono sorte discussioni pubbliche sul significato politico da attribuire a tali interventi».

A tale riguardo, dice la Santa Sede, «si ribadisce che le parole del Santo Padre su questa drammatica questione vanno lette come una voce alzata in difesa della vita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica». «Quanto alla guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa – aggiunge -, gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega».

Toni assolutamente forti e chiari, in particolare mettendo nero su bianco a chi vada attribuita la responsabilità della guerra, che cercano di allontanare una volta per tutte anche le accuse di «equidistanza», se non addirittura di «filoputinismo», rivolte da certi ambienti al Papa. E la risposta positiva da parte ucraina non si è fatta attendere.

«La reazione attiva dell’Ucraina ha incontrato la comprensione del Vaticano», ha subito twittato l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, accogliendo di buon grado le «parole più forti della dichiarazione vaticana» di oggi: «guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa».

«Nessun dubbio su chi sia l’aggressore e nessuna possibilità di fare due parti uguali», ha aggiunto il rappresentante diplomatico di Kiev in Vaticano. Che poi ha ribadito il concetto anche all’agenzia polacca Pap: «siamo molto soddisfatti che la reazione molto forte da parte ucraina sia stata presa molto serio e che ci siano state la risposta e la spiegazione della Santa Sede. Il documento della Santa Sede adesso dice chi è l’aggressore, chi è il responsabile». E magari, a questo punto, gli accordi per un viaggio del Papa a Kiev possono riaprirsi e, forse, definitivamente sbloccarsi.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)

