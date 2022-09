‘Santa Evita’ siempre vuelve

Entornointeligente.com /

«En vida, siempre había estado echándole tierra a su fuego, para no hacerle sombra al marido. Muerta, se iba a convertir en un incendio». Tomás Eloy Martínez

Un espeso, inevitable telón de actualidad cae como una piedra pesada al momento de abordar Santa Evita, la serie inspirada en la novela del mismo nombre de Tomás Eloy Martínez emitida por Star+ en Latinoamérica y Disney+ en España. Con mayor o menor sutileza, es casi inevitable vincular el desorbitado destino del cuerpo de María Eva Duarte de Perón, Evita, tras su muerte en 1952 —tema central de la obra— con el intento de magnicidio sufrido el jueves 1 de septiembre por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la puerta de su domicilio de la calle Juncal, centro de Buenos Aires. Ambos son los extremos de un largo y zigzagueante hilo que recorre y tensa la vida cotidiana argentina, el peronismo, su condición de fenómeno popular, abrazado por el proletariado, resistido o sospechado por el establishment. Mujeres tan adoradas como despreciadas, cada una en su tiempo son el epicentro de una discusión que las envuelve, pero también las trasciende. Una disputa que, tanto en la obsesión por hacer desaparecer el cadáver de Eva como en el intento de asesinato de CFK, lleva impregnado en sus pliegues el reconocible aroma de la eliminación y el odio.

Ya sea para elevarlo a la categoría de ideario salvador, o para rebajarlo hasta el zócalo de las patologías sociales, desde hace más de 75 años en el aire y el cielo local palpita una omnisciente realidad, el peronismo. Bendición para muchos, azote para otra porción, discutir su ADN y sus continuas transformaciones es parte del «sentido histórico» nacional. Integra nuestro ethos, como esa incomprensible necesidad de debatir si Messi o Maradona.

Con mayor o menor vehemencia, al calor humeante del asado o de las pastas del domingo, el tema es, fue o será abordado con la insistencia de lo irresistible y la ansiedad de lo inconcluso. Su narrativa guarda la lógica crispada de las olas del mar: no tiene fin ni tranquilidad. Nos enjuaga, nos arrastra, se repliega, se desvanece, se va. Pero siempre vuelve. No en vano al peronismo se le dice «movimiento», una historia que nunca termina.

En las últimas semanas esa exaltada discusión resurgió con la ferocidad de un tsunami. Toda esa vieja dialéctica se vio renovada con los acontecimientos desatados luego de que, en un episodio que nadie se negaría a calificar de milagroso, las balas del revólver 32 de Fernando Sabag Montiel, un ciudadano brasileño seguidor de grupos de extrema derecha, no salieran de la recámara de su Bersa. En una incomprensible muestra de desidia por parte de las fuerzas de seguridad, Montiel se acercó a un metro de CFK, le apuntó a la cara y gatilló dos veces. La bala no se disparó. De haber salido, las consecuencias tendrían la dimensión de lo monstruoso. Argentina, al día siguiente, hubiera amanecido con su cabeza destrozada. Protagonizada por Natalia Oreiro, Santa Evita circula por distintas épocas históricas (1943, 1945, 1955, 1971) para, con el correr de sus siete capítulos, convertirse en una especie de policial negro y onírico en el que lo que se persigue es la cartografía errática de un cadáver, como si en ese cuerpo joven e inerme, grotescamente triplicado y corrompido, se cifraran los destinos de un país que estaba empezando a desquiciarse.

La historia fue detallada y novelada por el legendario periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez en un libro publicado en 1995 que se convirtió en best seller (lleva vendidas más de 10 millones de copias), tuvo críticas extraordinarias (del The New York Times, entre otros) y le permitió renovar las credenciales de su prestigio. En algo más de 400 páginas, Martínez detalló también el vertiginoso ascenso de Eva, actriz de radioteatro en 1943, la mujer más poderosa de la Argentina cinco años más tarde. En el medio, la explosión de una bomba político-social incandescente, destinada a la discusión inabarcable por su fervor popular, su oportunismo y su capacidad para interpelar y construir poder, el peronismo.

Como la de todo fenómeno de masas, su liturgia está rodeada de malentendidos, prejuicios, contradicciones y de ciertos hechos extraordinarios que, casi inverosímiles, parecen surgir del realismo mágico literario. De esas fuentes bebió Tomás Eloy, que creció admirando a los escritores del boom, como García Márquez o Roa Bastos. El periplo del cuerpo de Eva es uno más de esos hitos en los que se confunden, irreconocibles, la fábula y la verdad histórica. La novela de Martínez exacerba esa mitología. En la vida real, es cierto que el cuerpo de Duarte fue embalsamado —el encargado fue el español Pedro Ara—, pero no fue triplicado como muestra Tomás Eloy en su libro y como recrea la serie. Sí, en cambio, tras el golpe que derrocó a Perón en 1955, tuvo una peripecia tan desconcertante como estremecedora.

A cargo del subrepticio operativo de robo y cuidado del cuerpo estuvo el general Carlos Eugenio Moori Koenig, quien, paradójicamente o no, había sido el edecán que Perón nombró para cuidar y controlar a Eva, la primera dama que agitaba los salones del patriciado vernáculo con sus reivindicaciones sociales y gustos de plebeya devenida pudiente, además de espantar a los pares de su marido, militares para quienes una mujer advenediza con ideas emancipatorias resultaba intolerable. En parte por su rol de «abanderada de los humildes», pero mucho más por su condición de mujer. Ganador del Premio Ortega y Gasset en 2009 —un año antes de morir—, Tomás Eloy Martínez entrevistó a Perón en su exilio madrileño, allá por 1970. El periodista mantuvo largas horas de conversación con el líder, lo que le permitió bucear en la oceánica y por momentos inescrutable verdad del peronismo nuclear, la clase de intimidad que suele estar destinada a desaparecer cuando lo hacen sus protagonistas. Muchos años después, una noche de 1989, mientras fatigaba una tristeza tenaz por una novela —otra novela— en confección de la que no se sentía orgulloso y que nunca publicaría, Martínez escuchó sonar el teléfono de su casa.

«Atendí. Oí la voz en el teléfono, una voz claramente militar», contó en un artículo en el diario Clarín, pero también, con un poco más de sutileza, lo relata en su novela. «La voz me dice: ‘Mire, Martínez, usted se equivocó al contar el destino del cadáver de Eva Perón. Y estamos reunidos aquí los responsables de esa historia para contarle la verdad’. Yo pregunté por qué. Y la respuesta fue muy sólida: ‘Porque el silencio pesa sobre la vida y la conciencia de los hombres’». Era —lo aclara en los agradecimientos del libro—, el coronel Jorge Rojas Silveyra, quien le facilitó además documentación de la época, y lo guió en la búsqueda de testigos vivos.

