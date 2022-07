Santa Cruz va al paro de 48 horas con cierre de fronteras por censo

Entornointeligente.com /

La segunda cumbre de instituciones de Santa Cruz decidió ayer un paro departamental con cierre de fronteras para el 8 y 9 de agosto si es que el Gobierno mantiene la decisión de suspender el Censo Nacional de Población y Vivienda hasta 2024.

La reunión se realizó en el Colegio Médico de Santa Cruz con la presencia de la Gobernación, el Comité Cívico, cívicos provinciales, juntas vecinales, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y otras instituciones. El gran ausente fue el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández.

«Continuar el estado de emergencia departamental y, en caso de que el Gobierno central no escuche y satisfaga las legítimas demandas dispuestas por las cumbres regionales, ingresar en un paro general departamental de 48 horas los días lunes 8 y martes 9 de agosto con cierre de fronteras departamentales y bloqueo de carreteras», señala la resolución de la cumbre, que fue leída por el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar.

Las instituciones cruceñas definieron exigir que el Censo Nacional de Población y Vivienda se lleve a cabo de «manera impostergable» en el primer semestre de 2023, para lo que el Gobierno central debe iniciar de manera inmediata y coordinando con universidades, gobernaciones y municipios las acciones necesarias para concertar un cronograma que garantice su realización.

El documento incluye la petición de la abrogación del DS 4760 del 13 de julio de 2022, que suspende el censo 2022 hasta 2024.

El encargado de hacer conocer las demandas al Gobierno será el rector de la Uagrm junto a una comisión técnica.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, afirmó que la institucionalidad regional está unida y aseveró que no existen fisuras, pese a la ausencia del alcalde Fernández.

«Siempre el odio del centralismo nos ha terminado uniendo a todos. Y por eso hoy está llegando un nuevo mensaje de unidad al pueblo cruceño, de que sus autoridades están de pie y no están a la venta. Y vamos a seguir firmes hasta conseguir el objetivo», dijo Camacho.

El también jefe nacional de la alianza Creemos aseveró que «sabemos que (los del Gobierno) no quieren un censo, no quieren desarrollo en las regiones, no quieren que tengamos un mejor sistema de salud y, sin duda, que el odio a Santa Cruz es muy grande».

La petición de que el censo se realice en 2023 es compartida por alcaldes de ciudades capitales como La Paz y Cochabamba, que señalan que es posible hacerlo hasta 2023, de modo que sus resultados se apliquen en la redistribución de recursos de 2024.

Camacho se dirigió al presidente del Estado, Luis Arce, señalando que se le presentará una propuesta factible para que el censo se realice en 2023.

«La pelota está en su cancha; deje su soberbia y sea consecuente con lo que pregona», dijo.

Indicó que Santa Cruz es la luz de esperanza para una Bolivia democrática y unida.

Sobre el paro, el rector de la Uagrm afirmó que «es el momento oportuno para que le digamos a todos que a este pueblo nadie lo amedrenta. Este pueblo siempre ha luchado en la adversidad».

La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, afines al oficialista MAS, se pronunciaron el viernes advirtiendo con movilizaciones y cercos para contrarrestar las protestas contra el Gobierno.

El presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, minimizó estas advertencias y dijo que los dirigentes del Pacto son «vividores del Estado».

«Nosotros restamos importancia a las declaraciones o advertencias que hagan los dirigentes de la COB porque no representan a los trabajadores; para mí, son unos vividores del Estado», declaró.

Viceministra pide despolitizar censo La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó ayer que el Censo Nacional de Población y Vivienda deber ser despolitizado e indicó que hay dos caminos: el del diálogo o el de la confrontación.

«Hay una decisión, es despolitizar el Censo de Población y Vivienda. ¿Cómo despolitizamos? A través del diálogo, ¿cómo se genera el diálogo? Con esa predisposición de escuchar y aparte de ello avanzar con este enfoque técnico, ésa es una vía. La otra vía es la confrontación», dijo.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com