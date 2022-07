Santa Cruz va a cumbre para tomar medidas; cuestionan a 10 alcaldes

Entornointeligente.com /

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó convocar a una segunda cumbre departamental mañana, sábado a las 15:00, con el objetivo de asumir acciones para que el Gobierno establezca la realización del censo en 2023. En tanto, analistas y políticos refieren que los alcaldes de ciudades capitales y El Alto actuaron en función de lograr beneficios para sus regiones al aceptar que la fecha de la consulta se definirá luego del trabajo en las mesas técnicas. Tras una reunión de más de dos horas en la que participaron autoridades departamentales, municipales y asambleístas nacionales de Santa Cruz, entre otros, el Comité ratificó la exigencia de que el censo se realice en 2023. Los participantes en la asamblea cruceña criticaron al alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández, porque aceptó trabajar en las mesas técnicas dejando abierta la fecha del censo. Dijeron que su participación en el encuentro con el presidente Luis Arce fue un fracaso, «una traición».

Intereses En este contexto, analistas y políticos de oposición señalaron que las autoridades ediles de las capitales de departamento y de El Alto adecuaron su participación en «torno a las necesidades que tienen». «Este comportamiento demuestra a la sociedad que lo que prevalece son los intereses particulares, del partido, de la alianza y no los intereses de la población. (…) La sociedad espera que sean los intereses de la sociedad y resulta que no, llegado el momento que están en el cargo están pensando o en hacer negocios o en hacer algo de gestión para poder reproducir el voto y seguir», indicó la politóloga Jimena Costa. En tanto, la presidenta del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Roxana Graz, refirió que los alcaldes han mostrado una sumisión al Ejecutivo central, toda vez que está en juego los recursos económicos que debe recibir la región. «Están supeditados como autoridades a una autoridad superior como es el Presidente, y para no ser objeto de desestabilización por parte del Gobierno, también están de la mano del Gobierno», aseguró.

Legitimar El diputado por Creemos Andrés Romero sostuvo que la reunión entre el presidente Arce y los alcaldes de las 10 principales ciudades del país sólo sirvió para que el Gobierno legitime «su decisión autoritaria» de que el censo se realice en 2024 y no así en 2023, como demandan los bolivianos. «El Gobierno ha utilizado una vez más a los alcaldes. Los alcaldes han servido de tontos útiles para legitimar la decisión del Gobierno», dijo. «La decisión autoritaria del Gobierno es aplazar el decreto supremo que permite que los bolivianos no tengamos censo y lo alarguen a 2024. Los reúne a todos los alcaldes y les dice ‘van a tomar la decisión que yo ya he tomado’. Tontos útiles absolutamente todos los alcaldes», declaró el diputado Romero.

Alcalde de Santa Cruz dice no a paros El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, señaló ayer que «no está de acuerdo con un paro» y que se debe buscar otros mecanismos para lograr que el censo se realice en 2023. Además, cuestionó que no se haya convocado a todos lo sectores a la reunión del Comité Interinstitucional por el Censo. «¿Me van a tomar examen? Se equivocaron. Yo vine a hacer conocer una realidad. No estoy de acuerdo con un paro, ya esos métodos no funcionan; lo que quieren es desgastarnos. Busquemos otros métodos de lucha», sostuvo. Fernández abandonó la reunión y no aprobó ni firmó el documento. Un reporte de Erbol señala que «en declaraciones a los medios cuestionó que se haya excluido a otros sectores como el empresariado privado, la Federación de Transporte o los gremiales. «Cuando es una asamblea, tienen que estar todas las instituciones», dijo.

