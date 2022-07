Santa Cruz: Fiscalía no investigará denuncia contra Concejal de UCS por falta de pruebas

Entornointeligente.com /

El Fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, afirmó este martes que la Fiscalía no investigará la denuncia que realizó el diputado de Creemos, Edwin Bazán, debido a que la misma no cumple con las formalidades y que no existe una prueba contundente.

Según Mariaca, lo único que se presentó ante la Fiscalía es una carta que tiene una fotografía y un CD, pero la misma no cumple con las formalidades que debe tener una denuncia.

«Lo que se ha presentado es una nota que da cumplimiento a lo que establece el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a las formalidades de cómo presentar una denuncia», dijo el fiscal de Santa Cruz.

Además, indicó que en la fotografía que venía adjuntada en la misiva, se ve también a periodistas, por lo que aseveró que «no se puede permitir mellar la dignidad de ellos o de otras personas» sin tener «hechos fehacientes o pruebas contundentes».

«Entonces, yo no puedo ser irresponsable en venir a mellar la dignidad de ustedes, como prensa, y realizar una investigación en base a una fotografía», señaló Mariaca.

Las afirmaciones del fiscal se deben a la denuncia que presentó Bazán la mañana del lunes. En la misma presentó tres supuestas pruebas que vincularían al concejal Miguel Fernández -hijo del alcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández- con el acusado de narcotráfico, asociación criminal y estafa con orden de aprehensión desde 2014, Rudy Sandoval Suárez.

