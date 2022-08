Santa Casa bloqueia R$ 3 milhões das contas da PBH, do governo de Minas e do governo federal

Entornointeligente.com /

A Santa Casa de Belo Horizonte conseguiu o bloqueio de mais de R$ 3 milhões em repasses dos governos federal, de Minas Gerais e da prefeitura de Belo Horizonte . A verba será utilizada para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. A decisão da Justiça foi assinada nesta sexta-feira (12).

De acordo com João Costa Aguiar Filho, diretor jurídico da Santa Casa, a decisão do juiz Pedro Pereira Pimenta é liminar .

«A Santa Casa conseguiu, em caráter liminar, uma determinação para que o Fundo Nacional ou, alternativamente, o Fundo estadual ou municipal faça a transferência dos recursos para a instituição realizar o pagamento. […] A Santa espera que a decisão seja confirmada e possa cumprir integralmente a lei do piso nacional da enfermagem», afirmou.

De acordo com o documento, o bloqueio nas contas públicas será de R$3.060.562,60 , mensalmente .

À Justiça, a Santa Casa de Belo Horizonte argumentou que, para cumprir a determinação da lei sancionada pelo executivo federal dia 4 de agosto , sem o repasse de verbas, alguns serviços prestados pela unidade de saúde poderiam ser impactados.

A instituição alegou ainda que o novo salário gera um desequilíbrio contratual que não poderia ser previsto , já que foi superior ao reajuste anual dos vencimentos da categoria. O pagamento do piso salarial para os profissionais de enfermagem foi aprovado em R$ 4.750 por mês .

Os atendimentos na Santa Casa são totalmente custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A determinação da Justiça inclui os serviços prestados em todo o complexo hospitalar José Maria Alkimim , o qual inclui:

o Hospital Emydio Germano – Hospital Central; a Maternidade Hilda Brandão; o Centro de Especialidades Médicas Dario Faria Tavares; a Clínica de Olhos Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; o Instituto de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; o Centro de Tratamento e Diagnóstico da Santa Casa BH; o Instituto de Nefrologia Santa Casa BH e o Centro de Transplantes da Santa Casa de BH.

O juiz da 17ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte ainda observou que os governos federal, estadual e municipal não poderão punir a Santa Casa pela iniciativa, tampouco descontar o valor bloqueado em repasses futuros e devidos .

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) da prefeitura de Belo Horizonte informou que não foi notificada da decisão.

A reportagem do g1 procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Ministério da Saúde por volta das 23h30 desta sexta-feira e ainda não obteve retorno.

O que diz a Santa Casa BH

A instituição informou que manifestava a preocupação junto ao poder público sobre a criação da lei do piso salarial de enfermagem sem a destinação dos recursos para o pagamento.

Afirmou também que os valores bloqueados vão garantir o complemento do valor da folha de pagamento dos 2.065 enfermeiros, técnicos e auxiliares que prestam atendimento ao SUS.

