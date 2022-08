Entornointeligente.com /

ROMA. – Alla fine è riuscita a non scoppiare in lacrime. Ma ci è andata molto vicina Sanna Marin, costretta a difendersi di fronte ai giornalisti e a tutti i finlandesi, catapultati dai social nella sua vita privata en ella riservatezza alla quale anche una leader politica ha diritto.

La giovane premier finlandese, messa alla gogna per i Balli scatenati in discoteca e la foto di due donne a seno nudo che si baciano durante una festa nella residenza ufficiale di Kesäranta, ha difeso questo diritto assieme alla rivendicazione della sua dedizione a un lavoro tutt’altro che facile. «Sono umana e anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento», ha spiegato Marin, 36 anni, tentando di ricacciare indietro rabbia, emozione e pianto. Ce l’ha fatta, anche se la tensione è stata più volte per prendere il sopravvento. «Non ho perso un solo giorno di lavoro. Voglio credere che le persone guarderanno a ciò che facciamo al lavoro piuttosto che a ciò che facciamo nel nostro tempo libero. Non ho mai lasciato un solo compito incompiuto e non lo farò».

La voce a tratti rotta, il volto teso, ma la premier ha convinto con un uno-due di quella spontaneità e lucidità che l’ha fatta diventare una politica consumata e coraggiosa a dispetto della giovane età.

Di fronte all’ultimo episodio di una settimana «che non è stata la più facile della mia vita», Sanna Marin già ieri si era scusata per la foto, apparsa per la prima volta sull’account TikTok della modella e influencer Sabina Särkkä che mostra la stessa Sabina e un’altra donna – non Marin – che si baciano e sollevano un cartello con la scritta «Finlandia» davanti al seno nudo. «Penso che la foto non sia appropriata, me ne scuso. Una foto del genere non avrebbe dovuto essere scattata», aveva detto ieri la premier, aggiungendo comunque che quella sera non era accaduto «niente di straordinario».

Solo pochi giorni prima erano rimbalzate in rete le immagini dei lei che balla in atteggiamenti intimi con il cantautore Olavi Uusivirta nel prive’ di un noto club di Helsinki. En ella stessa settimana era finito online un video di Marin che si scatena in un party privato in compagnia di volti noti del jet set finlandese come il fotografo e influencer Janita Autio, i conduttori Tinni Wikström e Karoliina Tuominen, la designer Vesa Silver, il deputato Ilmari Nurminen. Un fuoco di fila, tanto che qualcuno ha evocato persino un’operazione dei russi per screditare la premier che ha deciso di traghettare il suo Paese nella Nato dopo decenni di neutralità.

Alla fine Marin è riuscita a riportare tutto nella dimensione in cui le priorità fanno premio sul gossip. «Abbiamo amici europei a Kiev e altrove e loro vivono un periodo molto pi difficile», ha ricordato a tutti nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, nel giorno che segna il sesto mese dell’invasione russa.

(di Eloisa Gallinaro/ANSA).

