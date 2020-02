La muy extraáa definición de libertad de Hegel

Entornointeligente.com /

Todd McGowan, profesor de estudios cinematográficos en la Universidad de Vermont, ha hecho algo notable. En su recién publicada Emancipation After Hegel , escribe clara y contundentemente sobre Hegel, un filósofo notoriamente difícil. La gente a menudo ve a Hegel como un enemigo de la libertad, pero McGowan dice que los críticos se equivocan. Hegel, lejos de ser un enemigo de la sociedad abierta, como diría Karl Popper, ofrece el mejor relato de la libertad que tenemos. Trataré de examinar el argumento de McGowan para este sorprendente punto de vista.

gigi russian

Hegel, nos dice, piensa que la libertad es de suma importancia. Hegel escribe,

Para la voluntad no hay otro fin que el creado de sí misma, el fin de su libertad. Es un gran avance cuando se establece este principio de que la libertad es la última bisagra en la que se apoya la humanidad, la última cumbre de la que la humanidad no deja que nada la impresione y no acepta ninguna autoridad que vaya en contra de su libertad. (pp. 134-35)

Qué podría ser mejor que eso? Cómo puede considerarse a Hegel como un enemigo de la libertad? Pronto resulta que las cosas no son lo que parecen. Cuando pensamos en la libertad, naturalmente pensamos en la libertad de la coacción. El principio de no agresión (NAP) prohíbe los ataques a los derechos de las personas, y el estado leviatán es el peligro supremo para la libertad así concebida.

Modelo russian gigi

Esto no es lo que Hegel quiere decir con libertad. McGowan dice que para Hegel, el NAP es demasiado estrecho:

Cuando uno examina la concepción de libertad de Hegel… queda claro lo lejos que está de la concepción liberal. El liberalismo concibe la libertad como la ausencia de coacción. Uno es libre, para el pensador liberal, cuando nadie impide injustamente lo que puede hacer. Pero el liberalismo no entiende cómo opera la restricción la mayoría de las veces… la restricción directa es la más fácil de desafiar. La forma más perniciosa que toma la restricción ocurre cuando la autoridad externa se presenta como sustancial y así impresiona al sujeto. (p. 135)

La última frase es inicialmente desconcertante, pero antes de intentar explicarla, me gustaría llamar la atención sobre un problema. De acuerdo con Hegel, hay otros tipos de restricciones además de la coerción. Supongamos que esto es correcto. No se deduce que se pueda coaccionar a la gente sin violar su libertad. Como veremos, el argumento clave de Hegel es que el estado libera a la gente de tipos de restricciones no coercitivas. Incluso si lo hace, sigue usando o amenazando con usar la fuerza contra aquellos que lo desobedecen. La coerción es suficiente para negar la libertad, aunque no sea necesaria, como piensa Hegel. Debido a que Hegel apoya un estado coercitivo, su argumento de que el estado es una condición necesaria para la libertad está garantizado para fracasar.

Modelo gigi russian

Dejemos este punto crucial a un lado y tratemos de ver el argumento de Hegel por sus méritos. Mientras McGowan presenta este argumento, Hegel piensa que su libertad se ve amenazada si alguna persona o institución se presenta como fuente suprema de la verdad. Debes obedecer esta fuente de verdad sin cuestionarla. Para derrotar esta amenaza a la libertad, debes darte cuenta de que no hay fuentes supremas de verdad:

El sujeto libre se relaciona con la figura de la autoridad como un compaáero dividido por la contradicción más que como una sustancia auto-idéntica. La autoridad es un sujeto más, no un ser auto-idéntico elevado por encima del sujeto. (p. 135)

Más sobre Karl Popper Independientemente de lo que pienses de esta opinión sobre las fuentes supremas de la verdad, podrías preguntarte, qué tiene que ver con el estado? La respuesta de Hegel te sorprenderá. Cree que necesitamos al Estado para que la gente no actúe sólo por su propio interés:

Cuando el sujeto individual se concibe a sí mismo sin referencia al estado, se concibe a sí mismo inicialmente como un ser de puro interés propio… el problema es que esta búsqueda no es la libertad… por lo tanto, como lo ve Hegel, el interés propio no tiene nada que ver con la libertad del sujeto, que depende de que el sujeto se aliene de los intereses que la sociedad y la naturaleza le han dado. El sujeto libre se aliena de lo que le ha sido dado y el Estado es el vehículo para hacer explícita esta alienación al sujeto. (p. 203)

Los lectores naturalmente retrocederán horrorizados. La gente que se guía por su propio interés no es libre. Hay un mejor ejemplo de Newspeak de Orwell? Pero podemos ir más lejos. Dejando a un lado nuestro justificado horror, podemos ver que el argumento sigue fallando. Hegel, como lo interpreta McGowan, se opone a las fuentes incuestionables de la verdad. Pero el pasaje que se acaba de dar habla de intereses naturales y sociales dados a los individuos. No se deduce que tales intereses sean incuestionables. Qué impide que alguien piense si debe guiarse por el interés propio? Por qué necesita que el Estado se involucre en tal autoexamen? Y si se examina a sí mismo y llega a la conclusión adecuada de que debe actuar en su propio interés, qué tiene de malo?

Para Hegel y McGowan, esto nunca funcionará. Pero incluso si aceptamos (como no deberíamos) que un individuo necesita alguna institución externa para bloquear la búsqueda acrítica del interés propio, por qué esta institución debe ser el estado? No puede la sociedad civil hacer el trabajo?

Desde el punto de vista hegeliano, no puede:

Incluso si no conduce al autoritarismo, el gran peligro de la modernidad no es un estado poderoso que afecte a la libertad individual, sino el fracaso en reconocer al estado como un estado y confundir a la sociedad civil con él. En la sociedad civil (el término de Hegel para el vínculo social establecido a través del intercambio económico), los individuos benefician al conjunto siguiendo su propio interés. (p. 205)

El problema con esto es obvio. La sociedad civil incluye un sinnúmero de personas e instituciones, con todo tipo de opiniones sobre el bien de la sociedad. Si el temor de Hegel es que, en ausencia del Estado, la gente busque sin duda alguna su bienestar económico, no tiene fundamento.

Model russian gigi

Hay otro problema más con el argumento. Por qué la existencia de un Estado en el que la gente es libre de debatir cuestiones políticas y sociales (el tipo de Estado que McGowan dice que Hegel quiere) asegura que la gente verá sus intereses individuales de manera crítica? El Estado puede ciertamente debilitar o destruir el libre mercado, pero, cómo hacerlo alienta a la gente a examinar cuidadosamente las reclamaciones de autoridad? El Estado, tal como lo describe Hegel, es más probable que traiga consigo una deferencia irreflexiva a sus propios dictados. La noción de libertad de Hegel arroga al estado la prerrogativa de Dios, cuyo servicio es la libertad perfecta, en la conocida frase del Libro de oración común. Para Hegel, esto no sería una objeción. Dice que el Estado es la marcha de Dios en el mundo. De alguna manera, lo dudo.

model gigi russian

Fuente

Entornointeligente.com