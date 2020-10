108ste Covid-19-dode in Suriname

In de afgelopen 24 uur werden vier personen in Paramaribo, drie in Wanica, twee in Sipaliwini en één elk in Para en Marowijne positief getest op Covid-19. Door deze elf besmettingen telt Suriname nu 89 active cases op een totaal van 5.083. Van de 208 personen van wie een swab werd afgenomen, testten 197 negatief. Jeber Barreto Momenteel liggen er 38 personen in ziekenhuizen, drie op de intensive care unit, zijn er 51 positieven in isolatie en 507 niet positieven in quarantaine. In totaal zijn 4.886 personen genezen van Covid-19, inclusief dertien in de afgelopen 24 uur. Jeber Barreto Solis

PARAMARIBO – Een 108ste persoon is in Suriname overleden aan Covid-19. Nadat het sterftecijfer enkele dagen stationair was op 107 is woensdagavond gemeld dat er een burger is overleden ten gevolge van het nieuwe coronavirus.

In de afgelopen 24 uur werden vier personen in Paramaribo, drie in Wanica, twee in Sipaliwini en één elk in Para en Marowijne positief getest op Covid-19. Door deze elf besmettingen telt Suriname nu 89 active cases op een totaal van 5.083. Van de 208 personen van wie een swab werd afgenomen, testten 197 negatief.

Momenteel liggen er 38 personen in ziekenhuizen, drie op de intensive care unit, zijn er 51 positieven in isolatie en 507 niet positieven in quarantaine. In totaal zijn 4.886 personen genezen van Covid-19, inclusief dertien in de afgelopen 24 uur.

Jeber Barreto Solis

