LONDRA. – Si macchiano di sangue i giorni di lutto nazionale in una Londra che piange la sua Elisabetta II in attesa dei funerali solenni di lunedì prossimo per i quali è stato creato un dispositivo di sicurezza senza precedenti nella capitale britannica.

Vicino a Leicester Square, zona centralissima a qualche chilometro dalla lunga fila di sudditi decisi a rendere omaggio al feretro della regina a Westminster Hall, alle sei di mattina sono stati accoltellati due agenti di polizia, una donna e un uomo, da un ventenne in preda a un raptus poi finito in manette. Entrambi i membri delle forze dell’ordine sono stati ricoverati in ospedale per le gravi ferite subite ma non sono in pericolo di vita.

Scotland Yard ha subito precisato che il fatto non è da collegare a un movente terroristico e nemmeno alle solenni cerimonie in corso per l’ultimo saluto a Elisabetta. Resta comunque lo sconcerto e la preoccupazione per quanto accaduto, come emerge dalle parole del sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha condannato il «fatto gravissimo». «Questi coraggiosi agenti stavano facendo il loro dovere e assistevano i cittadini in questo momento importante per il nostro Paese», ha aggiunto il primo cittadino, per poi sottolineare: «Abbiamo verso di loro un enorme debito di gratitudine».

Come emerge dai media britannici e anche da un video, i due agenti di pattuglia intervenuti per fermare l’uomo armato di coltello e descritto come di origine nordafricana sono rimasti feriti e per immobilizzarlo ne sono arrivati altri sei: uno di loro ha dovuto usare il taser sul ventenne esagitato.

L’episodio non può che accrescere la tensione in vista di quella che è stata definita la maggiore operazione di sicurezza nella storia della Met Police. Lunedì sono attesi 300 dignitari, con molti leader mondiali in arrivo a Londra. Ci saranno oltre 10.000 agenti in servizio determinati a contrastare qualsiasi tentativo di interrompere l’evento. Si prevedono centinaia di migliaia di persone lungo il percorso del corteo funebre che attraverserà il centro della capitale, oltre a quelle a Windsor, nel Berkshire, dove sarà sepolta la regina.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

