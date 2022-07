«Sangre por todas partes»: Una bala perdida mató a una mujer dentro de su dormitorio en Nueva York

Entornointeligente.com /

Por El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La víctima no identificada estaba en su apartamento del primer piso en Troy Avenue cerca de Dean Street alrededor de la 1:20 a.m. de ayer cuando unos disparos resonaron repentinamente en el vecindario y se dio cuenta de que le habían disparado en la mano, dijo su esposo al New York Post.

El esposo de la mujer de 37 años describió que fue como si le «explotara la mano» cuando le dispararon en un sorprendente incidente aleatorio de crimen que él cree que los funcionarios de la ciudad deberían haber evitado.

«Ella sólo estaba gritando, ‘Dios mío, siento que me explotó la mano’», dijo el esposo Jamal, quien se negó a dar su apellido. «Había sangre por todas partes».

En ese momento, Jamal estaba en el sofá después de quedarse dormido mientras miraba Netflix, mientras los tres hijos pequeños de la pareja pernoctaban en su habitación.

Lea más en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com