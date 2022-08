Sandy Alcántara sigue en la cima, pero Martín Pérez le pisa los talones en Al Rojas Vivo

Entornointeligente.com /

El dominicano Sandy Alcántara, de los Miami Marlins, se mantiene al frente, pero el zurdo venezolano Martín Pérez saltó dos escalones para acomodarse en el segundo lugar en el ránking de pitchers latinos, de acuerdo al capítulo número 15 de «Al Rojas Vivo», que por 17mo. año consecutivo publica ESPN Digital semanalmente durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

Selecciones Editoriales Juan Soto entra al Top 5 de bateadores latinos de Al Rojas Vivo 16m Enrique Rojas | Escritor Senior ESPN Digital «Al Rojas Vivo», que se publica el martes de cada semana, toma en cuenta las estadísticas de todo el año hasta los partidos del lunes. Los jugadores no son considerados por sus salarios, nivel o fama, sino por su desempeño a través de la temporada en curso.

1: Sandy Alcántara Mark Brown / Getty. Pos.: Abridor | Equipo: Miami Marlins | Rank Anterior: 1

Estadísticas 2022

El dominicano fue bateado por los Mets en su última aparición (4 CL en 5.0 IL), pero retuvo su primacía en en el ránking de lanzadores latinos del 2022. El quisqueyano encabeza MLB con 149.1 entradas y la Liga Nacional en efectividad, salidas de calidad (16) y juegos completos (2). Alcántara (9-4, 1.99) es tercero en WAR (3.9) y tiene 138 ponches, 39 boletos, 0.94 de WHIP y la oposición le batea .194.

2: Martín Pérez Ron Jenkins/Getty Images Pos.: Abridor | Equipo: Texas Rangers | Rank Anterior: 4

Estadísticas 2022

El venezolano Martín Pérez no cede en su extraordinario desempeño y ahora tiene foja de 5-0 y efectividad de 3.30 en sus últimas siete apariciones. Pérez (9-2, 2.52) va cuarto en innings (125.0) y quinto en efectividad y salidas de calidad (15). El caballo monticular de los Rangers tiene 107 ponches, 35 boletos, un juego completo y solamente le han conectado siete cuadrangulares en 20 aperturas.

3: Néstor Cortés Mike Stobe/Getty Images Pos.: Abridor | Equipo: New York Yankees | Rank Anterior: 3

Estadísticas 2022

El cubano lanzó eficientemente por cinco innings contra Kansas City en su salida más reciente y solamente ha permitido tres carreras en sus últimas tres apariciones. Cortés (9-3, 2.53) es quinto en WHIP (1.02) y sexto en efectividad en la Liga Americana. El zurdo tiene 111 ponches, 24 boletos y la oposición le batea .214 en 106.2 entradas, en 19 aperturas con los Yankees.

4: Framber Valdez AP Photo/David J. Phillip. Pos.: Abridor | Equipo: Houston Astros | Rank Anterior: 4

Estadísticas 2022

El dominicano dominó dos veces en una semana a los Seattle Mariners, un rival directo de los Astros. Valdez encabeza las ligas mayores con 18 salidas de calidad (seis o más entradas de tres o menos carreras), incluyendo 16 consecutivas, y la Liga Americana en innings (128.2) y juegos completos (2). Valdez (9-4, 2.74) es octavo en efectividad y undécimo en ponches (117).

5: Julio Urías AP Pos.: Abridor | Equipo: Los Angeles Dodgers | Rank Anterior: 5

Estadísticas 2022

El mexicano está mejorando su rendimiento del año pasado, cuando ganó 21 partidos. El zurdo tiene 6-0 y efectividad de 2.97 en 39.1 innings en sus últimas siete aperturas. Urías (10-6, 2.71) es sexto en WHIP (0.98) y boletos por 9IP (1.97) y séptimo en efectividad en la Liga Nacional. Tiene 103 ponches y 24 boletos en 109.2 entradas. La oposición le batea .206 en sus primeras 20 aperturas del año.

RESTO DEL RANKING 6- Frankie Montás , New York Yankees (4-9, 3.18, 109 K, 28 BB, 104.2 IL) 7- Cristian Javier , Houston Astros (6-6, 3.26, 121 K, 35 BB, 88.1 IL) 8- Edwin Díaz , New York Mets (2-1, 1.51, 23 SV, 84 K, 12 BB, 41.2 IL) 9- Emmanuel Clase , Cleveland Guardians (2-2, 1.22, 23 SV, 46 K, 6 BB, 44.1 IL) 10- Luis Castillo , Seattle Mariners (4-4, 2.86, 90 K, 28 BB, 85.0 IL) 11- Johnny Cueto , Chicago White Sox (4-4, 2.86, 60 K, 22 BB, 88.0 IL) 12- Carlos Carrasco , New York Mets (11-4, 3.79, 108 K, 30 BB, 11.2 IL) 13- José Urquidy , Houston Astros (9-4, 3.86, 80 K, 24 BB, 107.1 IL) 14- Luis García , Houston Astros (8-7, 3.81, 112 K, 32 BB, 106.1 IL) 15- Jorge López , Baltimore Orioles (4-6, 1.68, 19 SV, 54 K, 17 BB, 48.1 IL) 16- Rafael Montero , Houston Astros (4-1, 1.67, 46 K, 15 BB, 43.0 IL)

Nota: Estadísticas actualizadas hasta los partidos del lunes.

