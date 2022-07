Sandra: ‘No he sido, ni seré botella de ningún Gobierno’

Entornointeligente.com /

Ya lo había dicho, pero para los que no se enteraron, Sandra Sandoval recordó ayer que no está emplanillada

Reacción. Ya lo había dicho, pero para los que no se enteraron, Sandra Sandoval recordó ayer que no está emplanillada, ni tiene vínculo con el Gobierno actual.

Los señalamientos volvieron ha activarse en redes sociales desde hace pocos días, en medio de las protestas que se desarrollan en el país por lo cara de la vida.

Los cibernautas tildaron de ‘callaítos’ a famosos que le hicieron campaña al presidente, Laurentino Cortizo, cuando era solo un candidato de las elecciones del 2019. Pues, ahora, cuando ocurre un estallido social, la opinión pública desea verlos reaccionar.

La tipiquera no se quedó con esa e hizo catarsis en su cuenta de Instagram.

Lo primero que expresó es que no cobra salario del sector público: ‘No he sido, no soy, ni seré botella de ningún Gobierno, y el que diga lo contrario que me busque en planilla‘.

Para que ‘la suelten’ procedió a revelar número de identificación personal, a modo de hacerle más fácil la tarea a los curiosos.

Pero eso no fue todo, retó que le prueben si tiene algún vínculo, con algún familiar, en la actual administración.

‘Porque ya me lo han dicho tantas veces que estoy por ir a cobrar’, ironizó.

HIZO PROPAGANDA PORQUE LE PAGARON

‘¿Dónde están los influencers de ‘Nito’?’ y ‘¡Los que le hicieron campaña al presidente no dicen nada!’, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas hicieron e involucraba, además, a otras caras del ‘chollywood’.

Es por eso que la ‘Gallina Fina’ cerró el tema al manifestar: ‘Que si hice una propaganda pagada, sí y me pagaron, como en muchas otras cuñas políticas que hice. ¡Ah! En las campañas que vengan, vamos a tener que cobrar doble. ¡Jo! Pa’ que justifique el dolor de muchos, carajo’.

