Sandra Bullock com Scarlett Johansson, Robert Pattinson com Taylor Lautner e mais: Os beijos mais marcantes de premiações Boca Rosa e Gkay se beijaram no MTV Miaw, entrando para a lista de celebridades que já protagonizaram cenas do tipo em premiações. Semana Pop mostra as mais lembradas; assista. Por g1

30/07/2022 06h00 Atualizado 30/07/2022

Semana Pop relembra beijos mais marcantes de premiações

As influenciadoras Boca Rosa e Gkay se beijaram no MTV Miaw 2022, entrando para a longa lista de celebridades que já protagonizaram cenas do tipo em premiações. Alguns beijos, no entanto, são mais lembrados do que outros. O Semana Pop deste sábado (30) faz uma lista dos mais marcantes. Assista ao vídeo acima.

