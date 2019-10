Sanders recebe apoio de 'estrela da esquerda' do Partido Democrata nos EUA

Entornointeligente.com /

Além de Ocasio-Cortez, o senador pelo estado de Vermont conseguiu, nos últimos dias, outros apoios importantes dentro e fora do partido. Dois deles vieram das deputadas Ilhan Omar e Rashida Tlaib , que foram atacadas por Trump há alguns meses, e que têm grande influência nas alas progressistas dos democratas, um terreno conhecido por Sanders. O cineasta Michael Moore, diretor de filmes como “Tiros em Columbine” e “Fahrenheit 11/9”, também disse que vai apoiá-lo.

Mesmo assim, o caminho até a convenção democrata, em julho do ano que vem, ainda será longo e difícil. Bernie Sanders aparece em terceiro nas pesquisas, atrás do ex-vice-presidente Joe Biden e da senadora Elizabeth Warren, hoje vista como a favorita para enfrentar Donald Trump no dia 3 de novembro de 2020.

