Sancionan a 33 mil conductores, un mes después de iniciar las fotocívicas | La Crónica de Hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que a un mes de haber iniciado el programa Fotocívicas en la capital del país, se han sancionado a 33 mil conductores por infracciones al Reglamento de Tránsito. La dependencia señaló que por exceso de velocidad se reportaron 19 mil 199 fotomultas de matrículas foráneas y 13 mil 609 en la Ciudad de México.

Sólo 9 mil 36 multados fueron automóviles particulares, y 4 mil 573, de empresas en la capital. Por invadir el área de ciclista o el paso peatonal, transportar niños en el asiento delantero, no respetar la luz roja, dar vuelta continua a la derecha e izquierda, no usar cinturón de seguridad o casco en caso de motociclistas, entre otros, fueron 282 sanciones a foráneos y 221 a placas capitalinas: 91 vehículos particulares y 130 de empresas. Cabe resaltar que el Sistema de Fotocívicas da a cada dueño de un automóvil 10 puntos, por las primeras dos faltas, el infractor recibirá amonestaciones consistentes en retroalimentación sobre su comportamiento al volante, para evitar que cometa nuevas infracciones. A partir de la pérdida del tercer punto no será posible efectuar el proceso de verificación vehicular de la unidad, sino hasta que la persona propietaria cumpla con las sanciones asignadas. Para recuperar los puntos, las sanciones deberán ser cumplidas por la persona propietaria del automóvil, por lo que es importante pensar bien a quién se le presta el auto o darse de baja como dueño, de ser el caso. Para recuperar los 10 puntos y poder verificar, todos los automovilistas y motociclistas deberán cumplir con sus sanciones cívicas antes de acudir al verificentro. Solamente si se ha cumplido con las sanciones cívicas y se ha pagado las multas económicas (en caso de tenerlas por infracciones diferentes a las consideradas en Fotocívicas), se podrá verificar el auto. Los primeros dos puntos restados tendrán amonestaciones respecto a la falta que se ha cometido, el punto tres y cuatro corresponden a cursos en línea sobre el Reglamento de Tránsito y las 10 Reglas del Buen Conductor; el 5 o punto equivale a una sensibilización presencial y, del 6 en adelante, cada punto perdido equivaldrá a dos horas de trabajo comunitario. En caso de exceder los diez puntos, se acumularán dos horas de trabajo comunitario por cada nueva infracción, hasta llegar a 36 horas, límite constitucional de la duración de un arresto administrativo.

