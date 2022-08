Sancionan 2.000 conductores por irrespetar semáforos

Entornointeligente.com /

La Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT) multó a casi 2.000 conductores por irrespetar el semáforo o el alto, lo cual hace que se arriesgue la vida de las personas. Específicamente 1.826 conductores recibieron una multa de ¢226.000 y acumularon 4 puntos en la licencia por el irrespeto a la luz roja del semáforo o el alto, esto entre enero y julio pasados, según estadísticas del órgano perteneciente al MOPT. A su vez, 1.679 hicieron caso omiso a la luz roja, mientras que 147 dejaron problemas con los señalamientos horizontales o verticales tras detenerse por completo. Alexander Solano, director de la Policía de Tránsito, recalcó la importancia de estas estadísticas como parte del Día Mundial del Peatón, el cual busca hacer conciencia sobre las acciones que emprenden los comportamientos en carreteras. «Muchas veces, el conductor ve que ya el semáforo está cambiando y acelera, pero pasa con la luz en rojo, otros simplemente no les importa que esté en rojo. También, tenemos el caso de los conductores que una vez que pasan los peatones, siguen su camino, pese a que la luz sigue en rojo, y quieren justificar su conducta en el hecho de que ya los peatones habían cruzado, pero la Ley de Tránsito no valida ese tipo de excepción, no existe. En el caso de los altos, es habitual que los conductores no hagan un alto total, sino que hacen una especie de ceda o simplemente siguen directo. Respecto a los altos, cabe recalcar que venga o no el tren, en todo cruce ferroviario hay que hacer un alto», informó Solano. En el caso del irrespeto a la luz roja del semáforo, se produjo un ajuste al alza en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las estadísticas oficiales. Entre enero y julio del 2021 se efectuaron 1.232 boletas, lo que representa una diferencia de 447 multas, es decir, un aumento del 36%. En tanto que en 2021 se reportaron 189 multas por irrespeto a la señal de alto. Este año la cifra llega 147, es decir, una reducción del 22%.

