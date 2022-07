Sanborns rebota 11.36% en Bolsa por compra de GCarso

Entornointeligente.com /

Las acciones de Grupo Sanborns rebotaron 11.36% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ayer 27 de julio, luego de que Grupo Carso, su grupo de control, lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar el 100% de los títulos en manos de los inversionistas. Los papeles del operador de Sears finalizaron a 24 pesos, desde los 22 pesos del martes.

Jacobo Rodríguez, director de Análisis en Black Wallstreet Capital, dijo que «preocupa» ver que empresas están decidiendo irse de la Bolsa porque el mercado accionario se está haciendo más pequeño y no es una buena señal, no está siendo atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

«Grupo Carso, la holding de Sanborns, no menciona detalles del desliste, pero inferimos que se debe al bajo volumen operado. No tiene caso tener acciones que no se operan porque, además, aumenta el riesgo de que el precio puedan bajar más por una menor demanda», añadió.

