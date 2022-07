San Simón se suma a las investigaciones sobre el 17-1

Entornointeligente.com /

El presidente del club San Simón, Marcelo Chinche, aseguró ayer que su institución será parte coadyuvante en el proceso de investigación por la abultada y escandalosa derrota de su equipo a manos de Enrique Happ 17-1, resultado que certificó el pase del Tricolor a la Copa Simón Bolívar 2022.

«Estamos abiertos a la investigación que se está iniciando por parte de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC). Nosotros seremos parte coadyuvante de las investigaciones, principalmente si es que hubo algún tipo de irregularidad o tráfico», aseguró Chinche en contacto con Los Tiempos.

El resultado registrado el lunes 11 de julio en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, por la fecha 11 del torneo «Javier Caballero» de la División Primera «A» de la AFC, despertó sospechas y obligó al directorio de la «U» a tomar decisiones inmediatas, previa solicitud de informe al cuerpo técnico, aquel que no convenció a los dirigentes.

Por lo tanto, en la resolución 001/22, emitida el 15 de julio, el directorio resolvió la destitución del entrenador Marcelo López «por el pésimo e injustificable resultado obtenido».

Además, dicha resolución determinó suspender a todos los jugadores y cuerpo técnico que participaron en el partido ante Enrique Happ, medida temporal hasta que concluyan las investigaciones.

«Si hay que sancionar por cosas que se hayan infringido o se hayan prestado a una manipulación, seremos los primeros en denunciar estos actos antideportivos», acotó.

Equipo disminuido

Tras la salida del cargo del DT Tito Montaño, el 1 de julio, San Simón quedó mermado, al marcharse de manera simultánea 17 jugadores habilitados y que jugaron en la «A» desde el inicio de la temporada.

Ahora, la «U» afrontará el certamen asociacionista con su mejor elemento disponible.

«El club seguirá participando. Tanto Sandro Patiño como Kurt Hoffmann, que son responsables del área de deportes, están tomando los recaudos del caso y activando un equipo de las categorías menores. Al parecer, el anterior técnico se fue y se desmanteló el equipo, pero estamos reconfigurando el escenario», finalizó Chinche.

Por su parte, Montaño salió para aclarar la situación y desmintió que se llevó jugadores, además advirtió que tanto el como varios de los futbolistas sufrieron varias situaciones.

«Hace tres meses empecé a trabajar con el equipo San Simón. Desde la fecha hasta que dejé el equipo, al finalizar la Copa Bolivia (27 de junio), la Universidad no me pagó un centavo. Asimismo, no se dio incentivo a los jugadores del club», denunció Montaño.

Asimismo, el DT aclaró que a los jugadores se les ofrecieron becas, pero no les cumplieron. Junto a ello reveló que solo recibieron uniformes para partidos, pero los pagos de agua, tarjetas y otros corrieron por su cuenta.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com