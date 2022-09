San Martín: Comités de vigilancia fortalecen capacidades para el aprovechamiento forestal

Entornointeligente.com /

Según Osinfor, representantes de seis comunidades nativas de la región amazónica de San Martín , miembros de comités de vigilancia y veedores de organizaciones indígenas, se capacitaron con la metodología de la Mochila Forestal para identificar y prevenir delitos forestales, además de tener mejores herramientas para negociar con empresarios y terceros sobre el aprovechamiento sostenible de sus bosques comunitarios. La entidad realizó un taller presencial de tres días (del 22 al 24 de agosto) en Tarapoto, donde capacitó a 16 líderes y lideresas indígenas en c uatro temáticas de la Mochila Forestal: la de Delitos Forestales , que promueve la gobernanza de las comunidades en la administración y reporte de los delitos forestales; así como la de C ubicación de la madera, con la que aprenden a aplicar las fórmulas para cubicar los árboles en pie y medir el volumen de las trozas y de las aserradas. Las otras dos temáticas enseñadas a los asistentes al taller fueron la del Libro de Operaciones para Títulos Habilitantes, con la que se explica la importancia de registrar el volumen de madera y de las especies forestales aprovechadas; y la de Negociación y Acuerdos con terceros, que busca promover espacios de toma de decisiones para las comunidades, a fin de conseguir una negociación justa y sostenible con terceros. Los participantes de este taller representaban a seis comunidades afiliadas a la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), con la que el Osinfor tiene un convenio de cooperación para fortalecer las capacidades de sus miembros. También participaron veedores del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (Cepka) y de la Federación Regional Indígena Awajún Del Alto Mayo (Feriaam). «En la comunidad nativa Yarau, a la que pertenezco, hemos tenido problemas por personas que no hicieron un buen aprovechamiento de nuestra madera. Por falta de conocimiento, nosotros hemos sido estafados y hemos llegado a tener sanciones», comentó Fabiola Yaun Edmundo, parte del consejo directivo de la Feriaam. «El conocimiento que adquirimos con este taller es muy importante, porque vamos a poder replicarlo en nuestras comunidades, aprovechar de forma adecuada la madera y evitar caer en estafas», agregó Fabiola. ¿Qué es la Mochila Forestal? Se trata de una herramienta de capacitación participativa, intercultural, inclusiva y con enfoque de género, que busca fortalecer capacidades y empoderar a las poblaciones indígenas para desarrollar una gestión sostenible de sus bosques. Contiene siete temáticas, como las desarrolladas en el taller de Tarapoto. Las demás son Procedimiento Administrativo Único (PAU), Manejo Forestal Comunitario y Vigilancia y Control Forestal Comunitaria. Más en Andina: La @Defensoria_Peru emitió un informe donde advierte de presuntas irregularidades en el almacenamiento de mobiliario escolar adquiridos por el Gobierno Regional (Gore) de Loreto. https://t.co/qDmJHFhJI6 pic.twitter.com/BQ0AyasJtp

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 8, 2022 (FIN) NDP/MAO Publicado: 8/9/2022

