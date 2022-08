San Marcos: premian en Asia a estudiantes por su investigación sobre empresa china

Entornointeligente.com /

Se trata de Valery Alexandra Delgado Velásquez y Angelly Nayelli Fernández Bellodas, estudiantes del noveno ciclo de dicha carrera, quienes además conforman el primer equipo latinoamericano en llegar al Top 10 Winners en la historia de este concurso . Puedes leer: ¿Por qué sentirnos orgullosos de ser peruanos? Talentos Pronabec destacan cinco razones «Presentarnos a este concurso fue un reto muy grande porque la mayoría de participantes con los que hemos competido fueron asiáticos y, pese a la desventaja de no tener conocimiento in situ sobre esta cultura, nuestro interés nos motivó a investigar a profundidad sobre sus particularidades en cuanto a su relación con sus clientes y consumidores, analizando de manera específica el caso de la empresa Miniso, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los 8 años que lleva en el mercado. Y a nosotras que nos apasiona el marketing, este trabajo de campo nos ha sido gratificante y de grandes lecciones, y al ser considerado como el mejor, definitivamente es una experiencia invaluable», explica Valery Delgado. Concurso Mundial de Negocios Asiáticos La AABR, que reúne a académicos y líderes empresariales en el campo de la investigación de consumidores y empresas asiáticas, realiza anualmente el Concurso Mundial de Negocios Asiáticos. El el 2021 se efectuó su sétima edición, en la que Valery y Angelly decidieron participar con su investigación de caso sobre la empresa china Miniso: «The Miniso experience». A raíz de ello, su trabajo fue seleccionado para ser publicado en la Academy of Asian Business Review (AABR), revista de dicha academia que se edita dos veces al año. El 8 de julio último recibieron la noticia de que su investigación fue seleccionada como la mejor entre todas las que se publicaron en la AAB durante el 2021 , logrando con ello que su trabajo sea publicado también en el libro How Asian Brands Soar 7, disponible en Amazon . «La cultura asiática me interesa por muchas razones y especialmente como estudiante de Administración. Recuerdo que de pequeña siempre veía que muchos de los productos eran hechos en China y me intrigaba como un país al otro lado del mundo podía estar en la mayoría de los productos que consumimos día a día. Ya siendo estudiante sanmarquina me interesé aún más por este continente, por su contenido de entretenimiento y musical, así como los negocios y las estrategias tan innovadoras que aplican. Hoy en día tenemos acceso a mucha información, incluso del otro lado del mundo y esto facilitó mucho conocer más sobre su cultura», explica Angelly Fernández. El impacto de Miniso en Latinoamérica La investigación de las galardonadas estudiantes se sumerge en la historia de Miniso e intenta explicar por qué su modelo de negocio ha tenido éxito. Además de determinar sus ventajas competitivas, estrategias de marketing y otros factores que han ayudado a la empresa a superar varios obstáculos a lo largo de su recorrido por el mundo, han pretendido ayudar a comprender mejor las diferencias entre los mercados internacionales y cómo la marca se adaptó a los requerimientos del público, especialmente de la población latinoamericana, como lo demuestra su rápido posicionamiento en la región. Puedes leer: Universidad San Marcos anuncia examen de admisión en tres fechas de octubre «Siendo mercados tan disímiles entre sí Asia y Latinoamérica debido a la influencia de los factores culturales y los distintos comportamientos del consumidor, en nuestro caso resaltamos cómo, a pesar de estas diferencias, Miniso pudo adaptarse muy bien a los requerimientos de ambos tipos de público. Lograron establecer una conexión emocional con la marca Miniso y sus Minisolovers como llaman a sus fans (clientes regulares)», sostiene Angelly Fernández. Estudios de Posgrado en Corea del Sur «Este logro nos abre un espacio de oportunidades en Asia, ya sea para acceder a una beca en Marketing, que tanto a mí como a Angelly nos interesa, o también para algún puesto laboral. Este reconocimiento nos motiva a seguir aprendiendo de esta cultura que nos apasiona tanto. Nos gustaría realizar estudios en Corea del Sur», señaló Valery. Si desea revisar la publicación puede ingresar al siguiente enlace . Más en Andina : ¿Tuviste buenas notas en el colegio? @PRONABEC te ofrece una beca para estudios superiores y la convocatoria está disponible hasta el 7 de agosto. https://t.co/B0b3KgBOUs pic.twitter.com/cHVxdbOEor

(FIN) NDP/ICI Publicado: 1/8/2022

