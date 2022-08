San Marcos: por primera vez estudiante con discapacidad auditiva sustentará tesis doctoral

Entornointeligente.com /

El acto de sustentación de la tesis «Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020 » se realizará de manera presencial el viernes 5 de agosto de 2022 a las 10:00 horas en el auditorio de la facultad de Ciencias Administrativas. Puedes leer: San Marcos: estudiantes realizarán estancia académica en universidades del extranjero Quijada Lovatón estudió educación con especialidad en audición en lenguaje para ser profesora de niños sordos en un instituto y luego obtuvo el bachillerato, la licenciatura y la maestría en la Facultad de Educación de San Marcos, informaron a agencia Andina voceros de la universidad. Ya para el doctorado, postuló a la Facultad de Ciencias Administrativas; inicialmente realizó sus estudios de manera presencial y debido a la pandemia lo culminó virtualmente. «Me sentaba adelante, para leer los labios; tuve mucho apoyo de los docentes, quienes hablaban despacio. Cuando vino la pandemia fue un reto porque no escuchaba lo que hablaban por el meet , luego me fui adaptando a la tecnología, me ayudó mucho el subtitulado de la plataforma. Con mi asesor, el doctor Ivan Vivanco Aquino, buscamos la manera de comunicarnos, aplicamos la estrategia de trabajar en el drive , él me guiaba con el mouse , me tuvo mucha paciencia», precisó la candidata a doctora. Con su asesor de tesis El viernes 5 de agosto sustentará su tesis frente a un jurado presidido por el doctor Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas; e integrado por el doctor Ebor Fairlie Frisancho, la doctora María Celina Huamán Mejía y el doctor José Villacorta. Puedes leer: Universidad San Marcos anuncia examen de admisión en tres fechas de octubre Mayor accesibilidad en la comunicación Quijada Lovatón considera que se debe implementar la accesibilidad en la comunicación para las personas sordas en las entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta que el lenguaje de las señas no lo conoce todo el mundo. «Por eso es muy importante la existencia de más intérpretes de señas, impulsar el uso de las ayudas tecnológicas, como el subtitulado, para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener las mismas oportunidades que yo». Karin señala que no hay data específica sobre la cantidad de estudiantes sordos en el Perú. Precisa que son pocos los que tienen el nivel universitario. «Cuando ingresan a la universidad, se topan con obstáculos que no les facilita la accesibilidad, se aburren y lo abandonan». Quijada recuerda que cuando nació en 1985, casi nadie conocía el lenguaje de señas. Sin embargo, recuerda que desde el 2020 la lengua de señas ya es un idioma oficial de la comunidad sorda peruana, pero falta su implementación. Más en Andina: ??Unas 25 universidades públicas del país ampliarán en el segundo semestre de este año el número de vacantes en examen de admisión. Conoce más detalles?? https://t.co/m1IdI4XimS Están incluidas San Marcos (UNMSM), la Universidad de Ingeniería (UNI) y la Agraria La Molina (UNALM). pic.twitter.com/Zr7wVO49jp

