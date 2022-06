San Lorenzo y Taboao Magnus definen el título

Entornointeligente.com /

San Lorenzo de Argentina y Taboao Magnus de Brasil definirán hoy (17:00) el título de la Copa Libertadores de futsala femenina 2022, donde el vencedor será un campeón inédito tras una semana de competencias en el Polideportivo de Quillacollo.

En la primera semifinal del día, el Santo de Boedo sufrió más de la cuenta, revirtió un 1-3 final y culminó la brega en un 4-4 disputado al cabo del tiempo extra contra el club Fundación Juventas de Colombia.

En los lanzamientos desde el punto penal, San Lorenzo fue más que Juventas y accedió a su primera final al imponerse 5-3.

En la otra llave semifinal, Taboao Magnus (BRA) superó 5-0 a Sport Colonial, casi sin sobresaltos y con buen fútbol.

Por la definición del noveno y décimo puesto, Marte Club (PER) igualó 2-2 con Deportes Valdivia (CHI), pero se impuso 4-3 en los penales para conquistar la penúltima posición.

Entre tanto, el cotejo por el séptimo y octavo lugar lo ganó Acción Deportiva (VEN), que goleó 3-0 a Peñarol (URU).

Hoy juegan: Always Ready (BOL) vs. Santo Domingo (ECU), desde las 13:00 por el quinto y sexto lugar; Fundación Juventas vs. Sport Colonial disputarán el tercer y cuarto lugar partir de las 15:00, mientras que la gran final a jugarse entre San Lorenzo vs. Taboao Magnus cerrará el torneo.

