"Esto nos alienta, y espero que sea San Juan el iniciador de una serie de triunfos a nivel nacional", señaló el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, después de obtener el 55,7 por ciento de los votos como cabeza de un frente de unidad del peronismo y aliados en las PASO celebradas el domingo, a más de 20 puntos de distancia de su competidor, el macrista Marcelo Orrego, quien sacó el 32,1 por ciento. Uñac, quien semanas atrás no había descartado la posibilidad de acompañar en una fórmula presidencial a Roberto Lavagna, ayer dijo que no veía motivos para aspirar a ese cargo. "No lo veo oportuno ni necesario. Creo que puedo aportar desde acá, desde San Juan", avisó. "San Juan debe ser un ejemplo para la oposición, porque el kirchnerismo está incluido en nuestro frente y debe participar del gran frente para ganarle a Mauricio Macri", apuntó Uñac. Así marcó diferencias con dirigentes de Alternativa Federal como Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y el propio Lavagna, que rechazan la posibilidad de un acuerdo de unidad que incluya al kirchnerismo. El gobernador insistió que en las elecciones nacionales de octubre "el justicialismo debería ir unido" sin prescindir de Cristina Kirchner, pero aceptó que "no va a ser fácil, hay distintos matices y dirigentes con pretensiones que q priori se ven reacios a generar un concepto de unidad". Por ejemplo, acerca de Lavagna, sobre quien Uñac ya mostró su preferencia, dijo que "tiene condiciones" para ocupar la presidencia, pero que "no va a ser el único". "Tiene una solvencia técnica que es reconocida y también una mirada política interesante. Es una persona que podría aglutinar los distintos sectores que tiene el peronismo. Lo veo bien pero no va a ser el único", insistió. Advirtió que "a las PASO va a tener que ir porque es obligatoria, es ley nacional. El expresa no ir en competencia con otros candidatos. Si logramos la unidad donde todos podamos estar de acuerdo con otra lista, bienvenido. Y, si no, nadie va a poder correrse de competir. Esas son definiciones que tendrá que dar él". Para renovar su mandato como gobernador, Uñac propició un frente amplio en la provincia que lanzó junto a su antecesor y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, con la denominación Frente Todos que incluyó otras fuerzas nacionales y provinciales, como el tradicional Bloquismo sanjuanino. En la letra chica del acuerdo cerrado con Gioja estuvo la condición que Uñac apoyara también la unidad a nivel nacional, punto que ayer –una vez cerrado el comicio– el gobernador cumplió puntualmente. Aunque también se permitió dudar sobre la conveniencia de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner dado que el gobierno de Cambiemos quiere que ella se presente. "Eso debe analizarse, pero yo no tengo autoridad moral para limitarle la participación a nadie, que quede claro", indicó. Por eso, insistió que su posición es que "no se puede excluir al kirchnerismo, mi posición personal es que tenemos todos los matices del peronismo". Contó que ayer, el día después de la victoria que lo dejó muy bien parado para la elección general del 2 de junio en la que buscará renovar su mandato por otros cuatro años, lo llamaron para felicitarlo dirigentes de todo el país, entre ellos varios de Unidad Ciudadana, todos contentos con el triunfo obtenido y la diferencia sacada al macrismo. "Hay que dejar que corra un poco el agua para saber quién puede ser la representación a presidente", señaló y agregó que "es tan dinámica la política argentina que pueden pasar un montón de cosas".

