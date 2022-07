San Francisco y New York declaran emergencia por viruela símica

Entornointeligente.com /

La ciudad estadounidense de San Francisco y el estado de Nueva York declararon este jueves emergencias de salud pública en medio del creciente brote de viruela símica y en respuesta a la rápida propagación del virus.

La acción de dos de las áreas más afectadas en todo Estados Unidos (EE.UU.) se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia mundial el pasado fin de semana y mientras la administración del presidente Joe Biden sopesa una declaración de emergencia nacional.

La declaración toma en cuenta que más del 40 por ciento de los 4.907 casos confirmados de viruela símica en EE.UU. se han reportado en los estados de California y New York.

San Francisco is declaring a Local Public Health Emergency for monkeypox. This declaration will go into effect starting August 1 and will allow us to prepare and dedicate resources to prevent the spread. https://t.co/CfkVfEuUo3

— London Breed (@LondonBreed) July 28, 2022 En esa dirección, la alcaldesa de San Francisco, la demócrata London Breed, anunció la emergencia de salud pública local el jueves y señaló que los casos de viruela del mono casi se habían duplicado, a 261, en apenas una semana.

Expresó que con la medida se podrían movilizar recursos, acelerar la planificación de emergencia y permitir que los Gobiernos estatal y federal reembolsen los gastos futuros.

Entretanto, el senador del estado de California, Scott Wiener, quien pidió la declaración de emergencia, dijo que la decisión facilitará la expansión de las pruebas y las vacunas, y presionará al Gobierno federal para que se tome el brote más en serio.

Por su parte, después de que Nueva York registrara más de 1.200 casos, la comisionada de salud del estado, Mary T. Bassett, declaró el jueves una amenaza inminente para la salud pública, retroactiva al 1 de junio.

Yesterday, I declared monkeypox an Imminent Threat to Public Health in NY, enabling our local health departments to have access to additional State reimbursement. @GovKathyHochul & @HealthNYGov will continue to do everything possible to protect NYers: https://t.co/zMagUDhkCW

— Dr. Mary T. Bassett (@DrMaryTBassett) July 29, 2022 De acuerdo a Bassett, «esta declaración significa que los departamentos de salud locales que participan en actividades de respuesta y prevención podrán acceder a reembolsos estatales adicionales, después de que se maximicen otras fuentes de financiación federales y estatales, para proteger a todos los neoyorquinos y, en última instancia, limitar la propagación de la viruela símica en nuestras comunidades».

Las infecciones de viruela símica resultan en una enfermedad que dura varias semanas con síntomas que incluyen fiebre, ganglios linfáticos inflamados y una erupción que puede extenderse por todo el cuerpo. No se han registrado muertes en los EE. UU.

