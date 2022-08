San Borja lanza programa de detección temprana de autismo en niños de 3 años

Entornointeligente.com /

Gracias a un convenio de cooperación suscrito con la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia , la Municipalidad de San Borja llegará a las instituciones educativas municipales Mini Mundo y Pequeños San Borja. La jefa de la Unidad de Servicios de Salud y Atención al Ciudadano de la municipalidad, Zulma Anaya Chacón, explicó que la intervención tiene como objetivo mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente , pues al no ser diagnosticados a tiempo presentará problemas sociales de comunicación de lenguaje y conductuales, significativos. Puede leer: Especialistas advierten que la mayoría de niños con autismo sufren acoso escolar «Los trastornos del espectro autista son un problema de salud pública por el impacto que tiene sobre la familia y la sociedad si no se trata a tiempo», acotó. Por eso, agregó, el mejor abordaje es mediante la detección precoz (prevención secundaria), porque la evidencia muestra alteraciones en el desarrollo antes de los 3 años en niños que serán diagnosticados con TEA. Asimismo, si la detección es oportuna, el pronóstico del tratamiento que se inicia antes de 3 años de vida será positivo. Puede leer: El desafío que la vida le puso a Nelly Pucllas: ser mamá de un menor con autismo Anaya Chacón aconseja a los padres de familia seguir las siguientes indicaciones para enfrentar de mejor manera el diagnóstico de autismo de un hijo o hija: ? No subestimar el potencial de su hijo . Motive a que desarrolle sus propias habilidades. Celebre cada logro y descubrimiento, con su hijo o hija. ? Busque personas afectivas , positivas y libres de prejuicios con las personas con autismo. No es necesario que explique sus acciones a todos, sino lo desea. ? El ambiente donde se desarrolle su hijo debe ser libre de estrés y discusiones. ?Cada día es una aventura nueva, no deje de disfrutarla junto a su hijo y sus hermanos. Este debe de sentirse parte de la familia en todo momento. ?Asuma sus propios límites y capacidades, así como padre no se frustrará. Para la detección temprana del autismo la gerencia de Red Integrada de Salud ofrece: ?Capacitación sobre diagnóstico de trastornos del espectro autista en la población infantil a todos los profesionales de salud involucrados en la intervención. ?Charla de sensibilización a los directores de las instituciones educativas docentes y los apoderados de los niños, así como la aplicación del consentimiento a los padres de los menores que participaran en la intervención. ?Aplicación de la Herramienta de diagnóstico «Eye tracking» a los niños. ?Aplicación de la prueba estándar ADOS a los niños que resulten con sospecha de autismo después de la prueba de tamizaje. Puede leer: Esta consiste en una evaluación de la comunicación, interacción social y el juego, o el uso imaginativo de materiales para individuos con sospecha de autismo o algún otro trastorno generalizado del desarrollo. Si desea mayor información puede llamar al Callcenter 6805555 . Más en Andina: (FIN) NDP/ SMS Publicado: 19/8/2022

