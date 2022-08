San Borja: centro de rehabilitación registró más de 16 mil atenciones en su primer año

Entornointeligente.com /

Ante el incremento de la demanda y para ofrecer un mejor servicio a los vecinos, la comuna acaba de inaugurar un nuevo espacio para el centro de rehabilitación, ubicado al interior de la Clínica de Familia (cuadra 5 de avenida Malachowsky), en la urbanización Torres de Limatambo. El centro de rehabilitación ha brindado terapias a más de 1,300 pacientes, de los cuales 600 ya han sido dados de alta. En la Clínica de Familia atiende en las siguientes especialidades: medicina física y rehabilitación , fisioterapia física y respiratoria (por ejemplo, para pacientes recuperados de covid-19). Puede leer: Científicos peruanos desarrollan dispositivo médico para rehabilitación física a distancia Asimismo, punción con aguja seca, sesiones de magnetoterapia, proloterapia , punción con aguja seca, bloqueos paravertebrales y colocación de vendaje neuromuscular. Los costos por terapias son -en promedio- equivalentes al 20% del precio en centros privados. El alcalde de San Borja señaló que el centro de rehabilitación es una gran muestra de resiliencia y un ejemplo de lo que puede hacer un gobierno local para acercarse a la comunidad y atender sus necesidades elementales en salud. «Junto a todas las iniciativas emprendidas en la pandemia, se ha iniciado una transformación del sistema de salud local, trabajando en el primer nivel, donde vive la gente», comentó en la inauguración. Más servicios Actualmente, se han ampliado los servicios para diagnósticos musculoesqueléticos agudos y crónicos como tendinopatías, lumbalgias cervicalgias, dorsalgias, ciatalgias, contracturas musculares y artrosis. De la misma manera, para fracturas, post operados de prótesis de cadera, post operados de rotura tendinosa, escoliosis, síndrome del túnel carpiano, capsulitis y hombro doloroso. Efectiva rehabilitación El paciente recuperado número 600 del centro de rehabilitación es el señor Cesar Guardia, vecino del distrito. Él permaneció 45 días en UCI por infección severa de covid-19 y fue diagnosticado con neuropatía de miembros superiores (no podía caminar ni alimentarse por sí mismo). La rehabilitación logró disminuir el dolor, recuperar su movilidad y el reacondicionamiento físico para retomar la independencia en sus actividades diarias. El centro de rehabilitación de San Borja cuenta con un staff médico compuesto por 2 médicos especialistas en rehabilitación física y 12 tecnólogos y técnicos de rehabilitación. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m . Más en Andina: La Municipalidad de San Borja presentó la plaza Aviación, ubicada en el cruce de las avenidas Aviación y San Borja Norte, la cual rinde homenaje a valerosos héroes de la aviación nacional. https://t.co/KRzikuCGdL pic.twitter.com/O8FRQf2zch

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 1, 2022 (FIN) NDP/ SMS Publicado: 16/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com