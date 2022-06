Samuel García anunció Programa Estatal de Cambio Climático en Nuevo León

Entornointeligente.com /

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó el Programa Estatal de Cambio Climático de Nuevo León y la Zona Metropolitana, con el objetivo de diseñar e implementar acciones para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales.

El plan de acción climática permitirá articular diversos programas y compromisos de los gobiernos locales, con una agenda incluyente, con perspectiva de género y de derechos humanos. Además, será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública del estado y los 51 municipios.

Entre los meses de junio y julio de este año se llevará a cabo la primera jornada de talleres participativos para recoger información y propuestas de los municipios y diversos sectores interesados.

Acompañado de funcionarios federales, estatales, municipales, diplomáticos y representantes de organismos intermedios, asociaciones civiles, universidades y comunidad en general; el gobernador señaló que este programa es el instrumento de política transversal derivado del Plan Estatal de Desarrollo (PED).

«Creamos la Secretaría del Medio Ambiente, los Impuestos Verdes, obligamos a Pemex a poner filtros y a pagar impuestos verdes, ya viene la verificación vehicular gratuita y vendrán muchos más planes, pero si no detenemos el cambio climático estamos fritos», refirió el mandatario estatal.

En su opinión lo que provoca el cambio climático «son ciudades irresponsables, que no tienen planes, permiten a las empresas todo el día ‘echar humo’, y permiten a las pedreras comerse el cerro; que no tienen programas de reciclaje, ciudades desordenadas que dieron permisos en donde no puede haber vivienda, ese es el problema que tenemos».

Aseguró que los neoloneses pueden salir de esta crisis del agua , no quejándose o dividiéndose, ni pensando en el voto o en el partido político.

«Asumo la responsabilidad como líder del estado de que ya tiene que cambiar y parar la crispación (política), porque sólo juntos vamos a arreglar esta crisis», añadió Samuel García.

La decisión que tomó ayer el mandatario, junto con los alcaldes metropolitanos y el director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, provocó un gran descontento entre la población, porque sólo habrá agua seis horas al día , por lo menos hasta agosto.

En Twitter llovieron las críticas y Samuel ha sido tendencia con mensajes como el de Mauricio Cantú: «El gobernador ‘salva’ a (al rapero) Lancer del INM, ahora que nos salve a 5.8 millones de neoloneses que nos está escaseando el agua».

El gobernador @samuel_garcias «salva» a Lancer del INM, ahora que nos salve a 5.8 millones de neoleoneses que nos está escaseando el agua.

