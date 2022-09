Samsung sufre brecha de seguridad que afecta a clientes

Entornointeligente.com /

Samsung Estados Unidos ha informado a un gran conjunto de clientes de este país que recientemente han sufrido una brecha de seguridad mediante la cual han quedado expuestos una serie de datos que, en principio, no deberían preocupar demasiado pero han lanzado una serie de recomendaciones.

A fines de julio de 2022, un tercero no autorizado adquirió información de algunos de los sistemas estadounidenses de Samsung. El 4 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, determinaron a través de investigaciones que la información personal de ciertos clientes se vio afectada. «Hemos tomado medidas para proteger los sistemas afectados y hemos contratado a una empresa externa líder en seguridad cibernética y nos estamos coordinando con las fuerzas del orden», indicó la empresa en su página web.

«Queremos asegurarles a nuestros clientes que el problema no afectó los números de Seguro Social ni los números de tarjetas de crédito y débito, pero en algunos casos puede haber afectado información como el nombre, la información demográfica y de contacto, la fecha de nacimiento y la información de registro del producto. La información afectada para cada cliente relevante puede variar. Estamos notificando a los clientes (por correo electrónico) para que sean conscientes de este asunto», explicaron.

Quienes no fueron afectados, Samsung no le exige que realice ninguna acción, aunque mandan una serie de recomendaciones como evitar cualquier tipo de comunicación no solicitada y que evite hacer clic en cualquier enlace o descargue archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos.

Con información de Computar Hoy.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com