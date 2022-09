Samsung Galaxy S23 tendrá una pantalla sin cambios, el continuismo se expande

Entornointeligente.com /

Una vez que los nuevos iPhone 14 son una realidad, la actualidad no se detiene y ahora el foco se pone en otros modelos que están bastante cerca de ser anunciados. Un ejemplo es el Samsung Galaxy S23 , del que se ha conocido que la gama al completo tendrá apartados bastante continuistas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la pantalla del terminal.

No hace mucho se indicó que la nueva gama de smartphones de la compañía coreana contaría con unas dimensiones que serían muy parecidas a las que se pudieron ver en los Galaxy S22. Esto ya era una señal inequívoca respecto a que en lo que tiene que ver con el diseño no habría que esperar grandes novedades (de una forma parecida a lo que ha ocurrido con los nuevos iPhone). El caso es que se han conocido nuevos datos que vienen a confirmar esto.

Tanto es así, que los tres modelos que se espera que sean parte de la nueva gama de Samsung que se presentará cerca de las navidades tendrás las mismas dimensiones que en la generación anterior:

Samsung Galaxy S23: 6,1 pulgadas Samsung Galaxy S23+: 6,6 pulgadas Samsung Galaxy S23 Ultra: 6,8 pulgadas La resolución tampoco cambiará en estos Samsung Y esto es algo que muchos deseaban que no fuera así, pero parece que el fabricante tiene claro que no necesita aumentar este apartado para ofrecer una excelente calidad. Así, los dos primeros terminales que hemos indicado antes continuarán utilizando Full HD+ , mientras que el más grande y completo será el que utilices un panel de 1440p . Es decir, igual que en los Galaxy S22. Por lo tanto, no hay que esperar muchos avances. Quizá, que el tipo de panel pase a ser LPTO, lo que optimizaría de forma significativa la experiencia visual que se disfrutará.

GSMArena

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las dimensiones de cada modelo -que si presentan ligeros cambios-, lo que se ha filtrado desde la fuente de la información es lo siguiente:

Samsung Galaxy S23: 146,3 x 70,9 x 7,6 milímetros Samsung Galaxy S23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 milímetros Samsung Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 milímetros Algunas de las novedades que se esperan en estos smartphones El modelo que ofrecerá mayores avances será el Ultra (esto ya nos suena de algo, claro). Este contará con una batería de 5.000 mAh -y carga rápida de 45W – y una cámara principal que podría llegar a una resolución de 200MP . Aparte, disponiendo de un elemento adicional tipo periscopio de 10X para lograr un zoom óptico muy importante que dejará muy atrás al nuevo de los iPhone 14 Pro. Los Samsung Galaxy S3 y Galaxy S23+ tendrán avances menores, siendo el más destacable que el sensor para la telefoto será mucho mejor.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com