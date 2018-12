Samsung adelanta la producción del Galaxy S10

Entornointeligente.com / El Samsung Galaxy S10 será el dispositivo más complejo a nivel tecnológico jamás creado por Samsung . Esta principal característica es la que podría haber obligado a la compañía surcoreana a adelantar la producción de tu dispositivo estrella para la primera mitad del año 2019. Un terminal caracterizado por evitar el notch a toda costa, siendo uno de los primeros dispositivos de gama alta en incluir el famoso agujero bajo la pantalla.

Según los últimos rumores Samsung acaba de comenzar con la producción de este terminal , por lo que podríamos empezar a ver filtraciones reales dentro de muy pocas semanas, que vendrían para confirmar lo que ya prácticamente se sabe, el diseño del Samsung Galaxy S10 .

Samsung arranca motores

Stay tuned in the next couple of weeks for some nice leaks! According to my source Samsung has officially started the production of the Galaxy S10! (Picture https://t.co/N6bVeUx43v) pic.twitter.com/atB1KCa3yE

— Max | SamsungMobile.News (@Samsung_News_) 18 de diciembre de 2018

Según un filtrador alemán Samsung habría empezado la producción del Galaxy S10 , un mes antes de lo que suele acostumbrar. La compañía suele comenzar en enero con la producción del dispositivo , por lo que se rumorea que debido a la complejidad de las características de este terminal , Samsung quiere asegurarse una buena salida al mercado adelantando la producción. El S10 será el terminal más arriesgado a nivel tecnológico jamás creado por la compañía, lo que puede dificultar el proceso de fabricación.

Sea como fuere, lo importante de la noticia es que, de confirmarse estas informaciones, las filtraciones reales del Samsung Galaxy S10 llegarían en pocas semanas , y es que desde hace años gracias a estas ya sabemos cómo son los terminales meses antes de que se presenten. Como siempre, te mantendremos informado en cuanto tengamos más datos, y es que el Samsung Galaxy S10 está en boca de todos, siendo uno de los dispositivos más esperados del próximo año.

