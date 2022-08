Samantha Love denuncia fraude en Telemundo con LCDLF «Me di cuenta cuando salió Niurka» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Se ha dado conocer por parte de Samantha Love durante una entrevista con Chisme No Like, donde denuncia el fraude en Telemundo a traves del reality Las Casa de los Famosos 2. Samantha comenta y asegura que el fraude ha sido desde el inicio. «Te digo esto en exclusiva yo empecé a notar el fraude de Telemundo desde la salida de Niurka, y te digo porque, porque antes de que saliera Niurka el lunes Ceriani te lo digo con toda seguridad. Y porque me corrija la verdad. Yo recibí información que saldría Niurka. Y yo pensé en que decirle a público porque si me sacan a Niurka me sacan a Osvaldo y exactamente sucedió eso, es que yo estaba viendo el fraude y estaba viendo la trampa maldita de Telemundo con la casa de los famosos » .Dijo la activista.

«Me doy cuenta número uno porque en la gala de edición especial del domingo terminaba a las 9 y ya a las 9:05 ya yo sabía Niurka se iba el lunes, cuál es el engaño? Si el lunes está la tabla de votación porque hacen votar al público por una tabla y por unas votaciones donde realidad no existe» . comunico Samantha tras seguir con su explicacion a como iba sucediendo los hechos.

te puede interesar: Daniella Navarro confiesa la razón por la que tuvo tantas relaciones en La Casa De Los Famosos 2 (+VIDEO) Así mismo Samantha fue amenazada para borrar el post que había publicado referentemente a este tema, y que podría ser demanda en México por la Ley Olimpia , a lo que ella respondió que hay libertad de expresión y que estas informaciones es de dominio público.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

