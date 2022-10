Samantha Cristoforetti, la astronauta que inspiró a Barbie viajar al espacio

Entornointeligente.com /

La primera comandante europea de la Estación Espacial Internacional, Samantha Cristoforetti, vuela al espacio con su propia muñeca Barbie. Esto forma parte de la iniciativa de Barbie y la Agencia Espacial Europea para inspirar a niñas para que estudien carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Cuando la comandante partió hacia la estación espacial en abril para una nueva misión, no dudó en llevarse a la muñeca, que la acompañaría tanto a ella como a sus compañeros de equipo en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX.

En 2019, la empresa Mattel anunció la producción de una nueva muñeca inspirada en Cristoforetti. Una parte de las ganancias obtenidas de las ventas se donarían a la organización benéfica Mujeres en Europa Aeroespacial. Desde entonces, la Barbie acompaña a la astronauta italiana en muchas de sus misiones internacionales, según Atlas News.

Un referente para muchas niñas

La comandante ha respondido a preguntas sobre el espacio planteadas por cinco niñas de toda Europa para conmemorar la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre. Pretende convertirse en un referente para las científicas del futuro.

La italiana respondió a las curiosidades de las niñas sobre su profesión. Entre las preguntas, contó por qué se convirtió en astronauta. «Al crecer me fascinaba el cielo nocturno, la idea de volar al espacio. Luego me interesé por la ciencia y la tecnología; y después me encantó volar y me convertí en piloto. Ser astronauta une todas esas pasiones e intereses míos», explicó.

