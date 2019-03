Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Sam Smith posa a su llegada para la ceremonia de entrega de los 58 premios Grammy de 2016 en el Staples Center de Los Ángeles, California (EE UU). EFE

Las graves secuelas que puede dejar el bullying en una persona solo puede saberlo aquel o aquella que lo ha padecido. Cuando consiguen, sin embargo y para horror de sus acosadores, triunfar como Sam Smith , el hecho de poder decirlo alto y claro es casi una obligación para ellos.

A pesar de todo, requiere mucho valor enfrentarte al acoso escolar. Y eso mismo es lo que ha hecho el cantante en una reciente entrevista con Jameela Jamil, una presentadora, actriz y modelo británica muy conocida en las redes por su activismo en diversas causas contra el racismo o el fatshaming (avergonzar a otros por su peso).

El músico, que ya reconoció que le costó aceptarse en la adolescencia debido no solo a que su cuerpo no entraba dentro de los cánones de belleza masculina, sino también por su homosexualidad, ha revelado ahora cómo fue para él enfrentarse a sus compañeros de colegio.

“Hace unos meses me senté con Jameela y hablé con ella sobre su increíble movimiento I Weigh”, publicó en su Instagram Smith sobre el proyecto de Jamil acerca del pensamiento body positive .

“Sé que suena dramático pero esa entrevista cambió mi vida por completo. Poder hablar tan abiertamente sobre los problemas de mi cuerpo y sentirme tan seguro mientras lo hacía fue realmente liberador”, reconoció.

En dicha entrevista, Smith se confiesa emocionalmente. “Me hicieron una liposucción cuando tenía 12 años. Creo que en aquel momento estaba muy feliz por ello”, dice el autor de Stay with me , quien hasta hace poco se sentía incapaz de posar sin camiseta.

A continuación en la entrevista recordó una realidad más triste. “Tener 12 y una liposucción en el pecho es algo bastante importante. Yo estaba contento con la operación aunque realmente no cambió nada. Creo que tardé dos semanas en volver a ganar los kilos que me había quitado porque en ese momento no era consciente de la complicada relación que mantenía con la comida”, comentó sobre su anatomía, objeto de las burlas de los otros alumnos.

“Un grupo de chicos de otro colegio solía insultarme mientras iba de casa a la estación de metro a mi casa. Me molestaba porque estaba con mis amigos y preguntaba si les daba vergüenza caminar a mi lado por culpa de esa gente que me gritaba”, llega a revelar el artista.

Eso sí, Sam Smith prefirió no entrar en detalles sobre cómo se relacionaba dicho bullying con su homosexualidad en dicha entrevista (se puede ver completa debajo de estas líneas), puesto que, cree, es un tema del que ya se ha hablado largo y tendido. Y esa es su forma de combatirlo en pleno siglo XXI.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Gasta $30 mil intentando parecerse a Meghan Markle La Corte Suprema de EE.UU. escuchará caso de migrantes que robaron identidades para obtener empleo Next → You May Also Like El novio de Becky G sufrió un accidente y así reaccionó ella marzo 12, 2019 admin Comentarios desactivados en El novio de Becky G sufrió un accidente y así reaccionó ella Elijah Wood visitará la CONQUE en México marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Elijah Wood visitará la CONQUE en México Paris Jackson reacciona a “Leaving Neverland” marzo 9, 2019 admin Comentarios desactivados en Paris Jackson reacciona a “Leaving Neverland” El Tiempo Caracas 27 ° algo de nubes humidity: 74% wind: 2m/s E H 33 • L 32 30 ° Tue 31 ° Wed 29 ° Thu 31 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Pesé resalta el producto que mueve su economía marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Pesé resalta el producto que mueve su economía CULTURA “Yo nunca he tomado ‘caballo’, ni ahora ni en su momento” marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en “Yo nunca he tomado ‘caballo’, ni ahora ni en su momento” CULTURA “La desesperación te convierte en un animal herido” marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en “La desesperación te convierte en un animal herido” CULTURA Las mujeres desconcertantes de Nadia Lee Cohen se apoderan de La Térmica de Málaga marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Las mujeres desconcertantes de Nadia Lee Cohen se apoderan de La Térmica de Málaga

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com