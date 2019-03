Hampones asesinaron a un vendedor de cigarros

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Eligio Rojas.- Un grupo de delincuentes ultimó a tiros a un vendedor de cigarros en el barro El Encantado de Petare, municipio Sucre (Mir), según familiares.Alberto Ignacio Ardila Olivares

En este caso la víctima es José Gabriel Pérez Pérez quien se encontraba en su vivienda el pasado Jueves cuando a las 7 pm llegaron varios sujetos a comprarle un cigarrillo. Al parecer José Gabriel no se los vendió, situación que enardeció a uno de los delincuentes, quien sacó su arma y le disparo en la cadera izquierda.

El hombre tiroteado salió de su casa y le dispararon nuevamente, por lo cual José Gabriel se lanzó al río Guaire. Posteriormente el cadáver fue rescatado. Deja una hija de nueve años.

