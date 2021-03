Opinión de Alejandro Figueroa: Las escuelas y el verano

Entornointeligente.com / Estados Unidos enfrenta el mayor desafío para la educación pública desde que algunos estados y distritos desafiaron el fallo de la Corte Suprema en Brown vs. Board of Education y se negaron a integrar sus escuelas. La evidencia de que el aprendizaje a distancia ha sido desastroso para los niños, especialmente los de familias con menos recursos, no podría ser más clara. Los estudiantes han perdido efectivamente un año escolar y muchos ya estaban muy atrasados para empezar. Los efectos dañinos podrían perseguirlos a ellos y a nuestra nación, durante generaciones, agravando las brechas raciales de ingresos y riqueza, que ya de por si son demasiado amplias, a menos que tomemos medidas urgentes ahora.

Durante el año pasado, muchos demócratas expresaron su exasperación dado que los líderes republicanos se negaron a seguir la evidencia científica y apoyar el uso de máscaras, una trágica abdicación del liderazgo que ha costado la vida a muchas personas. Y, sin embargo, este año, demasiados líderes demócratas se han negado a seguir la evidencia científica que apoya firmemente la reapertura de las escuelas. Y esta vez, habrá muchas más víctimas, todas jóvenes, y los niños negros y latinos serán los que más sufrirán.

Reabrir las escuelas públicas sin demora es crucial tanto para los derechos civiles como para la justicia económica. Ha sido alentador ver que el presidente Biden escucha los llamados para presionar a los estados para que den prioridad a la vacunación de los maestros, lo que ayudará a persuadir a más de ellos para que regresen a las aulas y para que tomen un papel protagónico en la reapertura. Pero el presidente debería dejar en claro a los estados y distritos que se acabó el tiempo de las excusas.

El paquete de ayuda de emergencia de $900 mil millones de diciembre incluyó $54 mil millones para las escuelas K-12, pero la mayor parte de este dinero permanece sin utilizarse. Teniendo en cuenta los fondos sobrantes de la Ley Cares original, hay hasta $63 mil millones en fondos no gastados para abrir las escuelas ahora. Eso debería ser más que suficiente para reabrir las escuelas de manera segura.

El presidente Biden perdió una gran oportunidad de usar el poder del bolso para lograr este objetivo. El proyecto de ley de estímulo que acaba de ser aprobado por el Congreso contiene $130 mil millones para las escuelas, pero no impone requisito alguno de que los estados y distritos que quieran lograr acceso a dichos fondos vuelvan a abrir. Si bien solo alrededor del 5 por ciento de los $ 130 mil millones llegarán a las escuelas antes de octubre, el financiamiento adicional para el año siguiente debería haber dependido de que los estados trajeran a los estudiantes para las últimas semanas del calendario escolar y extendieran el año escolar hasta el verano.

El hecho es que la reapertura de las escuelas durante las últimas semanas del año escolar no será lo suficientemente cercana para compensar el terreno que los estudiantes han perdido. Para tener alguna esperanza de ponerse al día, el año escolar no puede terminar en mayo o junio. Cancelar las vacaciones de verano puede no ser una idea popular, pero es un imperativo nacional durante una crisis histórica.

Biden debería presionar a los estados para que se impartan clases durante el verano. Los fondos de estímulo ayudarán a los estados a pagar a los maestros para que trabajen durante el verano y a realizar mejoras en las instalaciones según sea necesario para garantizar aulas socialmente distanciadas y edificios debidamente ventilados.

Es alentador que los sindicatos de maestros se hayan manifestado recientemente en apoyo de las clases de verano, pero Biden debería ser quien establezca una agenda para la instrucción presencial en las aulas este verano y unir al país para respaldar un programa sólido y significativo. Biden no tendrá una segunda oportunidad para hacerlo bien. La historia notará si estuvo a la altura de las circunstancias y se enfrentó al momento con la audacia que requiere, y también lo hará una generación de niños.

