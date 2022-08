Salvador Zerboni rompre el silencio tras la derrota en La Casa de los Famosos 2

Entornointeligente.com /

«No vine a buscar el dinero». El actor Salvador Zerboni prometía ser un gran candidato a la hora de ganar el reality de La casa de los famosos , sin embargo fue Ivonne Montero logro ganar la corona. Aunque el actor no logro llevarse los $200,000, se siente ganador sin haber ganado. No se siente como un perdedor.

«Me siento halagado porque muchas veces perdiendo se gana más «, aseguró Zerboni ante las cámaras de Hoy día (Telemundo) . «Realmente yo no vine a buscar el dinero, yo vine a buscar el agradecimiento de la gente», añadió.

Si bien es cierto que el mexicano fue descalificado de la competencia, el aseguro que había logrado más que lo que en realidad creía alcanzar, ya que no pensaba llegar hasta el final. «No tenía ni idea, yo pensé que me salía a la segunda semana, por eso no tenía ni ropa ni nada «, dijo.

Tras 91 días de una aventura única, fue Ivonne quien resultó ganadora del show dejando atrás a Nacho Casano , Toni Costa . Zerboni resultó ser el segundo finalista con el 32.6% de los votos.

«Gracias mi gente». « Gracias mi hija, lo hemos logrado «. Dijo el mexicano tras conocer los resultados.

